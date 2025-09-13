CANAL RCN
Yerry Mina hizo gol, fue elegido como figura y celebró con comentado bailecito

El defensor de la Selección Colombia marcó un nuevo gol en el fútbol italiano en la victoria de Cagliari ante Parma.

septiembre 13 de 2025
03:51 p. m.
Yerry Mina vuelve a ser tema de conversación, luego de que el defensor central colombiano tuviera una nueva actuación estelar con el Cagliari en el fútbol italiano. Marcó gol, salió como figura y para rematar metió un controversial festejo ante uno de los históricos de la Serie A.

Mina, quien va por su segunda temporada en este club, fue inicialista en el duelo ante el Parma, por la tercera fecha en la primera división italiana. Sobre el minuto 33, apareció para cazar un rebote al borde del área y poner de cabeza la ventaja parcial de su equipo.

El festejo viral de Yerry Mina

Desde la cuenta oficial de su equipo, compartieron el video de la celebración del defensor caucano, quien como siempre le puso sus pasos de baile a la situación. El video ha sido muy comentado en redes sociales.

Mientras que la mayoría de comentarios festejan por la alegría de Mina, quien sigue vigente en una de las grandes ligas de Europa a un año del Mundial, hay quienes critican por hacer lo que siempre ha hecho en su carrera.

Yerry Mina fue la figura entre Cagliari y Parma

En la primera victoria de Cagliari en la actual Serie A, el colombiano fue elegido como la gran figura del encuentro, pues además del gol que encaminó el triunfo ante un club histórico como el Parma, logró mostrarse muy sólido para sostener la ventaja.

