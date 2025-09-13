CANAL RCN
¡GOLAZO de Luis Díaz! Vea el VIDEO de la gran anotación que hizo con el Bayern Múnich vs. Hamburg

Luis Díaz anotó el cuarto gol en la apabullante victoria que el Bayern Múnich está consiguiendo sobre Hamburg.

septiembre 13 de 2025
12:08 p. m.
El Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, está jugando en condición de local vs. Hamburg y, parcialmente, lo está derrotando 4-0 en el primer tiempo.

El primer gol lo hizo Serge Gnabry al minuto 3, el segundo Aleksandar Pavlović al 9, el tercero Harry Kane al 26 y el cuarto Luis Díaz, el destacado extremo colombiano, al 29.

¡Bayern Múnich tomó decisión de último momento con Luis Díaz a una hora del partido vs. Hamburg!
De esa manera, el futbolista guajiro sigue demostrando su gran momento y respondiendo a la confianza que le ha brindado Vincent Kompany desde su llegada. Pues, ya ha celebrado cuatro goles y tres de ellos han sido por Bundesliga.

Los equipos ante los que Luis Díaz ha celebrado han sido Leipzig, Ausburgo y Hamburg por Bundesliga, mientras que al Stuttgarts también le anotó en la final de la DFL Supercup.

VIDEO: así fue el golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich vs. Hamburg

Sobre el minuto 28, Luis Díaz recibió el balón en la mitad de la cancha, aceleró, pero recibió una falta.

Por lo tanto, Kimmich cobró rápido, volvió a entregarle el balón al futbolista colombiano y, teniendo en cuenta que quedó de frente al arco, remató desde media distancia.

Fue así como, tras un desvío en uno de los rivales del Hamburg, 'Lucho' vio que el balón terminó ingresando al arco defendido por Heuer y pudo celebrar el 4-0 momentáneo.

Vea la anotación aquí:

Luis Díaz es uno de los hombres de confianza de Vincent Kompany en Bayern Múnich

A pesar de la gran cantidad de minutos que Luis Díaz sumó con la Selección Colombia en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, Vincent Kompany evaluó su estado y lo eligió como inicialista este 13 de septiembre.

La emotiva reacción de Luis Díaz tras recibir un regalo con homenaje a Diogo Jota
Y es que, de acuerdo con lo que ha expresado el director técnico belga, Luis Díaz le parece un jugador excepcional por su desequilibrio y velocidad, pero también por el sacrificio que demuestra en cada uno de los sectores del campo.

 

