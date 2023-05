Yerry Mina anunció que se irá del Everton una vez finalice la temporada de Premier League

El defensor colombiano Yerry Mina anunció que dejará el Everton de Inglaterra al finalizar la temporada 2022-23 de la Premier League. El jugador llegó al equipo de Liverpool en verano del 2018, y confirmó que se irá una vez culmine la liga inglesa.

Cabe destacar que en la última fecha, el Everton se jugará su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés. De momento, el equipo 'Toffee' está salvando la papeleta, pues está en el puesto 17, con 33 puntos, dependiendo de sí mismo para quedarse en Premier.

Enfrentarán al Bournemouth, y una victoria les valdrá para salvar la categoría. Incluso un empate les serviría, siempre y cuando Leeds United y Leicester City no ganen sus respectivos partidos.

Mina publicó un video en sus redes sociales donde confirmó su adiós al Everton después de cinco años vistiendo los colores del equipo azul de Liverpool. Además, hizo una invitación a los hinchas para acompañar al club en su "último baile", haciendo un símil con el documental de Michael Jordan.

Yerry agradeció a los aficionados por su apoyo y cariño durante los años que estuvo en Everton, y también afirmó que siempre estará orgulloso de vestir los colores. Aseguró que juntos lograrán que el club se mantenga en la Premier League.

Desde su llegada al Everton, Mina ha tenido protagonismo cuando ha jugado. Sin embargo, el gran problema que lo ha aquejado en estos años son las lesiones, pues el jugador ha pasado varios meses en el cuarto de los médicos tratando dolencias de diferente índole.

En la actual campaña, apenas volvió a jugar hacia el final de la temporada con el entrenador Sean Dyche.

Yerry Mina confirms tomorrow will be 'the last dance' and he will leave the club



