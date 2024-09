Figura de la Selección Colombia sufrió compleja lesión: "No pinta nada bien"

Este sábado 21 de septiembre, Wolverhampton Wanderers visitó a Aston Villa para disputar un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Premier League 2024/25. Los dirigidos por Gary O'neil sufrieron una nueva derrota (3-1) y Yerson Mosquera se fue lesionado del Villa Park. Néstor Lorenzo celebró el gol de Jhon Jáder Durán, pero lamentó el percance físico del zaguero nacido en Apartadó.

Mosquera, quien fue titular con la Selección Colombia en el partido contra Argentina y se reportó con el primer gol en el triunfo 'cafetero', se lesionó en un momento 'dulce' de su carrera futbolística. Al minuto 82', el central antioqueño intentó frenar un ataque de Ollie Watkins y terminó sufriendo un fuerte choque con Morgan Rogers.

El canterano de Atlético Nacional, quien tuvo un paso por Villarreal C. F., sintió un gran dolor en su rodilla izquierda y, de inmediato, se prendieron las alarmas en el banquillo de los Wolves. El uruguayo Santiago Bueno lo reemplazó en los últimos 8'. A pesar de que todavía se desconoce un parte médico oficial, el entrenador de los 'errantes' reveló información desalentadora.

Los Wolves están ubicados en la última posición, con un punto de 15 posibles. Mosquera será una 'baja' gravísima para O'neil quien en las próximas tres fechas tendrá que recibir a Liverpool, visitar a Brentford y verse las caras con Manchester City en el Molineux Stadium.

¿Qué se sabe de la lesión de Yerson Mosquera?

"No hay información real, pero no pinta bien en este momento. Obviamente fue un gran golpe para nosotros en el juego, en primer lugar, y sería un gran golpe para nosotros perderlo por una cantidad significativa de tiempo en un área del campo en la que ya tenemos escasez. Estaba rindiendo a un nivel muy alto para nosotros en ese aspecto. No podemos permitirnos perderlo. Ojalá no sea tan malo como se teme, pero por el momento la cosa no pinta bien", señaló O'neil tras el partido disputado en Birmingham.

Así fue la lesión de Yerson Mosquera en la Premier League