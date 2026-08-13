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Duro relato de jugador del América de Cali tras el terremoto en el país: "me tocó tirarme"

El jugador se mostró muy afectado por la tragedia que se vive en el país.

Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
08:19 a. m.
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El fuerte terremoto que azotó a la ciudad de Cali y a diversas regiones del país continúa dejando al descubierto desgarradores testimonios de supervivencia entre la población. En esta oportunidad, la emergencia tocó de cerca al ámbito deportivo profesional a través del dramático relato de Yhormar Hurtado, zaguero y refuerzo del América de Cali, quien vivió momentos de angustia y desesperación en el interior de su domicilio.

En entrevista concedida al programa De fútbol se habla así de la cadena Dsports, el defensor escarlata dio detalles inéditos y conmovedores de los instantes de pánico que afrontó cuando sacudía con furia la tierra en la capital vallecaucana.

Duro relato de Hurtado en medio del terremoto

Ante la violencia del movimiento telúrico y el inminente riesgo de colapso de la estructura donde se encontraba, Hurtado se vio obligado a tomar una decisión de emergencia para poner a salvo su vida: saltar.

"Sentí que iba a quedar en los escombros. Me tocó tirarme, me pelé la pierna y el brazo", confesó con evidente shock el futbolista profesional, al hacer referencia al choque físico y a las laceraciones sufridas en su pierna izquierda y brazo derecho al momento del impacto.

El deportista indicó que debió lanzarse desde el balcón de un segundo piso para evitar quedar atrapado. Pese a la gravedad de la maniobra y las lesiones visibles, Hurtado agradece haber reaccionado a tiempo ante lo que consideró un escenario verdaderamente terrorífico.

Angustia familiar y afectaciones en el plantel 'Escarlata'

Dentro de la zozobra generalizada, una de las pocas noticias alentadoras para el jugador fue que su núcleo familiar no se encontraba en Cali durante el fenómeno sísmico. Su esposa e hijas habían viajado horas antes con destino a Pasto, por lo que resultaron ilesas. Sin embargo, la comunicación durante y después del sismo estuvo marcada por momentos de altísima tensión.

El caso de Yhormar Hurtado no es un hecho aislado dentro de la institución roja. Varios miembros del plantel del América de Cali, entre futbolistas como Daniel Valencia, Edson Tortolero y Dany Rosero, e integrantes del cuerpo técnico como Alex Escobar, sufrieron cuantiosos daños materiales en sus residencias.

La situación de Hurtado se suma a la del futbolista Ronaldo Pájaro, del Deportivo Cali, quien también tuvo que saltar de su vivienda y sufrió una fractura en el codo, reflejando la magnitud del impacto emocional y físico que dejó este evento sísmico en el gremio deportivo vallecaucano.

Mientras las autoridades continúan evaluando los daños materiales e infraestructura en la región, el plantel americano intenta recuperar gradualmente la tranquilidad física y psicológica en medio de la conmoción nacional.

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