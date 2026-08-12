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Nacional vs. Santa Fe tendrá jornada especial en el Atanasio: así pueden ayudar los hinchas

Nacional vs. Santa Fe tendrá una jornada solidaria en el Atanasio. Conozca cómo pueden ayudar los hinchas y qué pasará con parte de la boletería.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
07:33 p. m.
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Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se enfrentarán este sábado en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

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Sin embargo, el compromiso tendrá un componente que irá más allá de lo deportivo, pues el conjunto verdolaga anunció una jornada solidaria para ayudar a las familias afectadas por la emergencia que atraviesa el país.

Nacional vs. Santa Fe tendrá jornada de donaciones en el Atanasio

Tras la confirmación de Dimayor sobre la realización del encuentro, Nacional informó que aprovechará la convocatoria de aficionados para habilitar un centro de acopio humanitario en el Atanasio Girardot.

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"Sabemos que pocos escenarios reúnen tantos corazones como el fútbol, y por eso, previo al compromiso, activaremos un centro de acopio humanitario", señaló el club.

La jornada funcionará desde la 1:00 p. m. hasta las 6:30 p. m., en las afueras de la puerta 7, costado occidental del estadio.

Los aficionados podrán llevar alimentos no perecederos, productos de aseo personal, elementos para el cuidado del hogar y otros artículos de primera necesidad. Esta iniciativa se desarrollará de la mano del Banco de Alimentos de Colombia (ABACO).

También habrá un espacio de donación de sangre, liderado por Quirosalud, y un punto para realizar aportes económicos a través de la corporación PRESENTES.

Parte de la boletería de Nacional vs. Santa Fe será destinada a los afectados

La iniciativa también involucrará directamente a quienes compren una entrada para asistir al partido. Atlético Nacional confirmó que destinará parte del dinero recaudado en boletería para ayudar a las familias afectadas por la tragedia.

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"Porque ir a la cancha, esta vez, también es una forma de tender la mano: cada boleta se convierte en un paso hacia la reconstrucción", explicó la institución.

De esta manera, el encuentro entre Nacional y Santa Fe tendrá un propósito adicional. Los aficionados podrán colaborar llevando productos, donando sangre, realizando aportes económicos o simplemente asistiendo al compromiso.

"Este sábado, en el Atanasio, todos jugamos por Colombia", concluyó Atlético Nacional en su comunicado.

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