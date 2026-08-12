James Rodríguez reapareció en redes sociales mientras define su futuro en el fútbol

James Rodríguez volvió a mostrarse públicamente en medio de la incertidumbre sobre su próximo club. El colombiano fue visto realizando una jornada física en Madrid, mientras continúa preparándose para definir el siguiente paso de su carrera.

El mediocampista aprovechó su estadía en la capital española para mantener el ritmo con una sesión que combinó varios kilómetros de carrera y trabajos de velocidad.

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Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por Sebastián Rodríguez, familiar del futbolista y quien además está vinculado a algunos de sus negocios. En la publicación se registró una jornada de doble entrenamiento junto al jugador.

¿Qué hace James Rodríguez en Madrid?

El futbolista realizó una sesión de 10 kilómetros a un ritmo controlado de 4:58 minutos por kilómetro, seguida de otros 5 kilómetros a 5:10 min/km.

A ese trabajo se sumaron cuatro pasadas de 100 metros a un ritmo de 3:00 minutos por kilómetro. James apareció en las imágenes con buen estado físico y participando activamente en la jornada de entrenamiento.

La actividad se desarrolló en los alrededores del Parque del Retiro, uno de los lugares más conocidos de Madrid, ciudad en la que el colombiano tiene una vivienda después de su paso por el Real Madrid.

La aparición resulta llamativa porque James llevaba varias semanas sin mostrarse públicamente en actividades relacionadas con su preparación deportiva. Ahora, las imágenes dejan ver que continúa trabajando mientras espera definir su futuro.

¿Dónde jugará James Rodríguez?

Por ahora, James Rodríguez continúa sin equipo.. Su situación mantiene abierta la pregunta sobre cuál será el destino del capitán de la Selección Colombia.

El último club del mediocampista fue Minnesota United, de la MLS, donde no consiguió la continuidad que esperaba. Posteriormente, afrontó el Mundial de 2026 con Colombia, torneo en el que fue titular, aunque sin alcanzar el impacto esperado durante la competencia.

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Con el mercado todavía en movimiento, el trabajo físico aparece como una señal de que el '10' busca mantenerse preparado mientras analiza las opciones para continuar su carrera profesional.