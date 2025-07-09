Zinedine Zidane estaría cerca de volver a dirigir y lo haría con figura de la selección Colombia

El nombre de Zinedine Zidane vuelve a sonar con fuerza en el panorama internacional y esta vez Turquía es el epicentro de la noticia. Según la prensa turca, el legendario exfutbolista francés estaría muy cerca de asumir como nuevo entrenador del Fenerbahce, club que recientemente se quedó sin técnico tras la salida de José Mourinho.

La información, difundida por medios como Sabah, asegura que el campeón del mundo en 1998 ya habría sostenido contactos con la dirigencia del conjunto de Estambul y que su respuesta inicial fue positiva, atraído por el proyecto deportivo y la ambición de la institución.

RELACIONADO Jhon Durán y su reacción tras la clasificación de Colombia al Mundial de 2026 sin él

El presidente Ali Koç, líder del club, ha insistido en contar con un entrenador extranjero de prestigio y Zidane encaja perfectamente en esa visión. El Fenerbahce ha reforzado su plantilla con nombres importantes como Ederson, Marco Asensio y Kerem Aktürkoğlu, lo que refuerza la idea de que buscan protagonismo inmediato tanto en la liga turca como en competencias internacionales.

Un reto atractivo para Zidane

Para el técnico francés sería el regreso a los banquillos después de su exitosa etapa en el Real Madrid, donde conquistó tres Champions League consecutivas y dejó una huella imborrable en el club español.

Desde entonces, Zidane se había mantenido a la espera de un proyecto que lo motivara y parece que el conjunto turco ha logrado captar su atención. El reto de liderar a uno de los equipos más grandes de Turquía, con una plantilla renovada y el respaldo de su afición, aparece como una oportunidad diferente y desafiante.

Jhon Jader Durán, ante una gran oportunidad

En caso de concretarse el fichaje, uno de los grandes beneficiados podría ser el colombiano Jhon Jader Durán, delantero del Fenerbahce. El atacante cafetero atraviesa un momento en el que necesita consolidarse y tener continuidad, y la llegada de Zidane podría abrirle nuevas posibilidades. El francés ha demostrado a lo largo de su carrera una gran capacidad para potenciar jugadores jóvenes y sacar lo mejor de ellos en momentos clave.

RELACIONADO El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela

La noticia ya le dio la vuelta al mundo y genera gran expectativa. En los próximos días, la directiva del club podría confirmar oficialmente la llegada de Zidane, lo que marcaría un nuevo capítulo en la historia del fútbol turco y una vitrina de lujo para un colombiano que busca volver a brillar.