Deportes

El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela

James Rodríguez recibió un emotivo regalo de la Conmebol que recordó su icónico festejo con Luis Díaz antes del duelo Colombia vs. Venezuela.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
01:50 p. m.
La Selección Colombia ya está lista para enfrentar a Venezuela este martes en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

Mientras los dirigidos por Néstor Lorenzo ultiman detalles, el capitán James Rodríguez se robó las miradas tras recibir un inesperado detalle por parte de la Conmebol, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El regalo de Conmebol a James Rodríguez

En la concentración de la ‘tricolor’, el organismo rector del fútbol sudamericano sorprendió al cucuteño con un retrato conmemorativo.

En la imagen se observa a James celebrando un gol con su tradicional gesto de manos abiertas, mientras Luis Díaz aparece detrás coronándolo simbólicamente, como si le entregara el trono de la Selección.

La postal remite a la Copa América 2024, cuando Colombia goleó 5-0 a Panamá y la instantánea del festejo de Díaz con James se viralizó bajo la idea del “rey cafetero”.

“Te queremos entregar este presente del festejo con ‘Lucho’ Díaz. ¿Qué representa para ti este festejo?”, le dijo el delegado de Conmebol durante la entrega. James, emocionado, respondió: “Siento felicidad; ese festejo lo hago ya hace muchos años y creo que es insignia mía”.

Un recuerdo en la antesala del partido contra Venezuela

El gesto de Conmebol llega en un momento especial: Colombia ya está clasificada al Mundial, pero será juez del futuro de Venezuela, que necesita ganar para mantener viva la opción del repechaje e intentar clasificar por primera vez a la Copa del Mundo.

Mientras tanto, James disfruta del reconocimiento a su trayectoria y liderazgo, consolidándose como uno de los referentes históricos de la Selección.

¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia?

El partido se jugará este martes 9 de septiembre y podrá verse por la señal principal de RCN Televisión y en su aplicación desde las 6:30 p.m.

Google News Síguenos en Google News

