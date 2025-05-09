CANAL RCN
Jhon Durán y su reacción tras la clasificación de Colombia al Mundial de 2026 sin él

El delantero del Fenerbahçe de Turquía rompió el silencio luego de que no fuera convocado por el técnico Néstor Lorenzo.

Jhon Durán
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
08:04 p. m.
Finalmente, Jhon Jáder Durán no apareció en la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Al parecer, el delantero terminó con una lesión en su club y no pudo ser tenido en cuenta.

Ante esto, el técnico Néstor Lorenzo terminó llamado a Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Dayro Moreno, quienes ahora entrarán en la carrera en la recta final para representar a la 'Tricolor' en Estados Unidos, México y Canadá. Se suman a nombres como los de Rafael Santos Borré, Mateo Cassierra o Juan Camilo Hernández.

Jhon Durán y su reacción tras la clasificación

Desde que se conoció la convocatoria, Durán no se había pronunciado al respecto, pero tras consumarse la clasificación con la victoria ante Bolivia, el delantero del Fenerbahçe rompió el silencio y festejó con una publicación en su cuenta de Instagram.

El delantero de 21 años compartió la publicación que hizo la Federación Colombiana de Fútbol celebrando el boleto conseguido para la próxima Copa del Mundo. La puso en sus historias con unos emojis de manos rezando, un corazón y la bandera de Colombia.

La publicación de Jhon Durán en Instagram tras la clasificación de Colombia al Mundial
La publicación de Jhon Durán en Instagram tras la clasificación de Colombia al Mundial | @jaderduran9

El aporte de Jhon Durán para la clasificación al Mundial de 2026

A pesar de las controversias alrededor del joven goleador, apareció en la foto, pues también marcó algunos goles importantes. Tuvo dos festejos en las Eliminatorias, en la goleada frente a Chile por 4-0 y en el empate ante Paraguay en Barranquilla que acabó 2-2.

Ahora dependerá de que vuelta a retomar su nivel en el fútbol turco para ver si regresa en las convocatorias en los próximos amistosos. Tiene una dura competencia con varios artilleros alrededor del mundo, pero su edad y potencial le dan un plus que necesita la Selección Colombia.

