6 de cada 10 colombianos juegan "amigo secreto" en Amor y Amistad, según Fenalco

Amor y amistad es una de las épocas más especiales del año ya que miles de colombianos se suman a esta dinámica para ofrecer sus productos bajo el concepto de los lazos que unen las relaciones sentimentales y las verdaderas amistades.

Más allá de las celebraciones y dedicatorias, las empresas utilizan estas fechas como una de las mejores oportunidades para crear estrategias de marketing, mercadeo y, de esta manera, impulsar sus ingresos.

Impacto del amor y amistad en la economía colombiana

Según la encuesta anual por parte de Fenalco, se logró obtener una muestra que evidenció que, para la época de amor y amistad, 8 de cada 10 colombianos deciden celebrar esta esperada fecha del año.

Así mismo, 6 de cada 10 personas deciden participar en el popular juego denominado como “amigo secreto” con el que realizan importantes inversiones de dinero para impresionar a la persona seleccionada.

Las cifras revelaron que el 57% de los encuestados jugó esta dinámica con compañeros del trabajo, 25% entre familiares, 16% con compañeros de estudio y el 12% con amigos cercanos.

Esto deja en evidencia que las empresas cada vez más utilizan estas estrategias para integrar a sus colaboradores y unirlos en una misma tarea.

Así mismo, dentro de los encuestados se estimó que la mayoría disponían un tope máximo de hasta $100.000 para gastar en los regalos. Algunos de los presentes más populares para estas fechas son los chocolates, las invitaciones a comer y el vestuario.

El 34% manifiestan que comprarían un regalo para su pareja, el 30% le darán un detalle a su amigo secreto, el 26% prefieren darles presentes a familiares cercanos como padres y hermanos y el 10% le darán obsequios a sus amigos.

Impacto de las redes sociales en amor y amistad

Según el informe de Fenalco, el 40% de las personas encuestadas suelen recurrir a las redes sociales para definir los regalos que les comprarán a sus seres queridos. Esto evidencia el alto impacto que estas representan al volverse los principales motores de búsqueda para tomar estas determinaciones.

Por su parte, el 21% se deja llevar por la publicidad y el 12% restante afirma visitar blogs o sitios web especializados que inciden en sus compras.

No cabe duda que la celebración de amor y amistad es una de las épocas más idóneas para que los emprendimientos hagan uso de las redes sociales y convenzan a los colombianos de adquirir sus productos.