CANAL RCN
Economía

Estos son los barrios más costosos para vivir en Bogotá

Le contamos cuáles son los barrios más cotizados de Bogotá y qué beneficios ofrecen a quienes quieran vivir en este sector, según Metrocuadrado.

Esta es la propuesta de aumentar la tarifa del impuesto predial para clubes sociales en Bogotá
Foto: @CorporacionClubElNogal (Facebook)

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
06:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estos barrios están ubicados en el norte de Bogotá. Se destacan por su estilo y exclusividad, ofreciendo una amplia oferta de servicios, zonas verdes, seguridad y una excelente calidad de vida que los convierte en lugares muy apetecidos para vivir.

Obras en la Av. El Rincón con Boyacá dejarán sin agua hasta por dos días a los siguientes barrios de Bogotá
RELACIONADO

Obras en la Av. El Rincón con Boyacá dejarán sin agua hasta por dos días a los siguientes barrios de Bogotá

¿Cuáles son los barrios más costosos en Bogotá?

Barrio Chicó Norte

El barro Chicó Norte es uno de los barrios más exclusivos en Bogotá. Se encuentra situado en el norte de la capital. Según el Metro Cuadrado, es un lugar estratégico y central por los distintos restaurantes, zonas y centros comerciales que hay en la zona.

Este barrio se encuentra ubicado entre las calles 94 a 100 y las carreras 11 a 15. Pertenece al estrato 6 y registró una alta demanda en la vitrina inmobiliaria durante el 2024.

¿Cierran los negocios de barrio en Colombia por culpa de tiendas 'low cost'? Hay respuesta oficial
RELACIONADO

¿Cierran los negocios de barrio en Colombia por culpa de tiendas 'low cost'? Hay respuesta oficial

Barrio San José de Bavaria

Se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén y se caracteriza por ofrecer diversos espacios residenciales de gran calidad. Además, cuenta con fácil acceso a centros comerciales, colegios, zonas verdes y una amplia oferta de servicios que lo hacen un lugar ideal para vivir.

Este sector pertenece al estrato 6 y se ha consolidado como una de las zonas más exclusivas y apetecidas de la ciudad.

Barrio La Cabrera

Este barrio se encuentra ubicado en el norte de Bogotá, se considera como una de las áreas más demandadas. Además, tiene precios elevados y ofrece una calidad de vida exclusiva. Se encuentra ubicado entre las calles 85 a 88 y la carrera séptima. Esta zona es de estrato 6.

La ciclovía será ampliada y ahora llegará a nuevos barrios del sur de Bogotá
RELACIONADO

La ciclovía será ampliada y ahora llegará a nuevos barrios del sur de Bogotá

Barrio El Nogal

Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero, se destaca como un ambiente tranquilo. Está cerca a centros comerciales, instituciones financieras y embajadas.

Se considera como uno de los barrios más exclusivos en Bogotá, con un alto nivel de seguridad y calidad de vida. Según Metro Cuadrado, la valorización de este sector ha sido constante para quienes quieran aportar en una opción segura. Es de estrato 6 y se encuentra entre las calles 76 a 82 y la carrera séptima a 11.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Banco de la República

Banco de la República oficializa llegada de Bre-B a Colombia: así será su entrada en funcionamiento

Ciberseguridad

Las contraseñas más utilizadas, pero las más hackeadas: ponen en riesgo su dinero y datos

Día sin carro

Nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ciudades en Colombia donde habrá restricciones

Otras Noticias

Donald Trump

Antifa, el grupo de extrema izquierda que Trump busca designarlo como "terrorista": ¿Quiénes son?

¿Qué es el movimiento Antifa y por qué Donald Trump busca designarlo como "terrorista"?

Bogotá

Desmantelan clan familiar que operaba red ilegal de chance en Bogotá

La estructura obtenía rentas ilícitas de hasta 150 millones de pesos mensuales mediante la venta no autorizada de chance y lotería.

Cali

Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali Cocina

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más