Estos son los barrios más costosos para vivir en Bogotá

Estos barrios están ubicados en el norte de Bogotá. Se destacan por su estilo y exclusividad, ofreciendo una amplia oferta de servicios, zonas verdes, seguridad y una excelente calidad de vida que los convierte en lugares muy apetecidos para vivir.

¿Cuáles son los barrios más costosos en Bogotá?

Barrio Chicó Norte

El barro Chicó Norte es uno de los barrios más exclusivos en Bogotá. Se encuentra situado en el norte de la capital. Según el Metro Cuadrado, es un lugar estratégico y central por los distintos restaurantes, zonas y centros comerciales que hay en la zona.

Este barrio se encuentra ubicado entre las calles 94 a 100 y las carreras 11 a 15. Pertenece al estrato 6 y registró una alta demanda en la vitrina inmobiliaria durante el 2024.

Barrio San José de Bavaria

Se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén y se caracteriza por ofrecer diversos espacios residenciales de gran calidad. Además, cuenta con fácil acceso a centros comerciales, colegios, zonas verdes y una amplia oferta de servicios que lo hacen un lugar ideal para vivir.

Este sector pertenece al estrato 6 y se ha consolidado como una de las zonas más exclusivas y apetecidas de la ciudad.

Barrio La Cabrera

Este barrio se encuentra ubicado en el norte de Bogotá, se considera como una de las áreas más demandadas. Además, tiene precios elevados y ofrece una calidad de vida exclusiva. Se encuentra ubicado entre las calles 85 a 88 y la carrera séptima. Esta zona es de estrato 6.

Barrio El Nogal

Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero, se destaca como un ambiente tranquilo. Está cerca a centros comerciales, instituciones financieras y embajadas.

Se considera como uno de los barrios más exclusivos en Bogotá, con un alto nivel de seguridad y calidad de vida. Según Metro Cuadrado, la valorización de este sector ha sido constante para quienes quieran aportar en una opción segura. Es de estrato 6 y se encuentra entre las calles 76 a 82 y la carrera séptima a 11.