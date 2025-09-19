CANAL RCN
Banco de la República oficializa llegada de Bre-B a Colombia: así será su entrada en funcionamiento

El Banco de la República confirmó que Bre-B entrará en operación en Colombia desde el 23 de septiembre. Conozca cómo funcionará este nuevo sistema de pagos y qué cambios traerá.

Bre-B comenzaría en Colombia en octubre
Foto: Banco la República

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
06:10 p. m.
El sistema financiero colombiano está a punto de dar un salto histórico. El Banco de la República confirmó que el próximo 23 de septiembre de 2025 iniciará la operación de Bre-B, el nuevo mecanismo que transformará la forma de hacer pagos en el país.

Se trata de un paso previo a la implementación masiva que arrancará oficialmente el 6 de octubre, cuando los colombianos podrán realizar transacciones en cualquier momento del día y de la semana a través de un ecosistema totalmente interoperable.

Una fase controlada antes de la masificación

El Banco Central explicó que entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre se llevará a cabo una operación controlada con un número limitado de clientes.

Este periodo busca comprobar la interoperabilidad entre los cinco sistemas de pago inmediatos existentes y las 227 entidades financieras participantes.

“Con este proceso queremos garantizar que el sistema opere con total seguridad y estabilidad antes de su implementación masiva”, señalaron desde el Banco de la República. Esta etapa permitirá ajustar detalles técnicos y garantizar que la experiencia del usuario sea fluida y confiable.

Bre-B: un nuevo botón para los pagos en Colombia

A partir del 6 de octubre, los pagos entre personas y comercios se podrán realizar mediante el nuevo botón o zona Bre-B, que estará disponible en las aplicaciones móviles y páginas web de los bancos y demás entidades financieras.

El objetivo es que cualquier cliente pueda enviar o recibir dinero de manera inmediata, sin importar la entidad de origen o destino. Además, quienes ya utilizan plataformas privadas de pagos inmediatos podrán continuar operando a través de Bre-B, con la ventaja de integrarse a un ecosistema unificado.

Con este avance, Colombia se suma a la tendencia mundial de sistemas de pago en tiempo real, fortaleciendo la confianza en el dinero digital y ofreciendo a los usuarios mayor rapidez, seguridad y eficiencia.

El Banco de la República lo define como el inicio de una “nueva era en el funcionamiento del dinero en Colombia”.

