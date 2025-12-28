A estos subsidios puede aplicar en 2026, dependiendo de su nivel del Sisbén y edad

En Colombia, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) continúa siendo la principal herramienta del Estado para focalizar ayudas económicas y subsidios sociales.

De cara a 2026, los ciudadanos clasificados en los distintos grupos del Sisbén podrán seguir accediendo a transferencias monetarias y apoyos en áreas clave como ingresos, vivienda, transporte y salud, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Esta categorización se divide en cuatro grandes grupos: el grupo A, que corresponde a población en pobreza extrema; el grupo B, en pobreza moderada; el grupo C, población vulnerable; y el grupo D, población no pobre ni vulnerable. Cada grupo cuenta con subgrupos que afinan la asignación de los beneficios.

Mantener la información actualizada en el Sisbén es un requisito fundamental para continuar recibiendo estos apoyos en 2026. Las autoridades recomiendan participar en las encuestas oficiales y verificar periódicamente los datos registrados, ya que de ello depende la permanencia o el acceso a los subsidios del Estado.

Grupos del Sisbén y población priorizada en 2026

Los adultos mayores continúan siendo una de las poblaciones priorizadas en la política social. En 2026, quienes pertenezcan a los grupos A, B y hasta el subgrupo C1 del grupo C podrán aplicar a programas como Colombia Mayor y el Pilar Solidario, diseñados para garantizar un ingreso básico a personas que no cuentan con pensión o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

La edad, en este caso, es un factor excluyente: solo los adultos mayores pueden acceder a estos apoyos, independientemente de otros programas sociales disponibles para otros grupos de población.

Subsidios para jóvenes y hogares según edad y clasificación

En el caso de la población juvenil, el programa Renta Joven continuará vigente en 2026 para adolescentes y adultos jóvenes que pertenezcan a hogares clasificados en pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Este subsidio busca apoyar el sostenimiento de jóvenes en etapas de formación, por lo que la edad es un requisito clave para su asignación.

Para los hogares, sin distinción de edad específica, se mantendrán programas como Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, dirigidos principalmente a personas ubicadas en los grupos A y B del Sisbén. Además, en ciudades como Bogotá, los usuarios de estos grupos podrán acceder al Ingreso Mínimo Garantizado, un auxilio económico condicionado al nivel del Sisbén.

Otros beneficios transversales incluyen subsidios de vivienda, dirigidos a hogares de bajos ingresos; la expedición gratuita de documentos de identidad para personas de los grupos A y B; y apoyos en transporte, como pasajes gratuitos en sistemas de transporte masivo, lo que impacta positivamente la economía familiar.