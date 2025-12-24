CANAL RCN
Economía

Colombianos recibirán 230.000 pesos de subsidio clave: su pago ya inició

Desde el 23 de diciembre se comenzaron los pagos de este subsidio

Bono subsidio en especie cajas de compensación Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
06:14 p. m.
Desde este 23 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional de Colombia, a través de Prosperidad Social, ha dado inicio al duodécimo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor. En esta ocasión, la noticia ha generado una gran expectativa, ya que cerca de tres millones de adultos mayores en todo el territorio nacional empezarán a recibir un bono pensional de $230.000.

Este incremento representa un hito en la política social del país, buscando dignificar la calidad de vida de quienes no lograron acceder a una pensión durante su vida laboral.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que la inversión para este último ciclo del año supera los 600.000 millones de pesos.

"Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia el Pilar Solidario, asegurando un ingreso básico a quienes más lo necesitan", afirmó el funcionario.

Link para saber si es beneficiario de este subsidio clave

El aumento a $230.000 (que anteriormente era de $80.000 para gran parte de la población) se ha extendido de manera masiva en este cierre de año. Según los nuevos lineamientos, los principales grupos que reciben este monto son:

  • Adultos mayores de 80 años: Quienes ya venían recibiendo un aumento previo.
  • Hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años: Que se encuentran en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad (grupos A, B y C1 del Sisbén IV).
  • Personas en lista de espera: Se han incorporado más de 600.000 nuevos beneficiarios que llevaban años esperando un cupo en el programa.

El ciclo de pagos que inició este 23 de diciembre se extenderá hasta el 12 de enero de 2026. Para garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones, el Banco Agrario de Colombia, junto con sus operadores aliados, ha dispuesto una logística especial.

A través de la página del Departamento de Prosperidad Social (DPS), puede consultar si está inscrito y activo en el programa: https://prosperidadsocial.gov.co/colombia-mayor/

Como el Banco Agrario es el encargado de la dispersión de los recursos para este ciclo, han habilitado un enlace específico para verificar si su pago ya está disponible y en qué punto puede reclamarlo: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

