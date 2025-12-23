Personas con Sisbén en Colombia deberán hacer trámite clave para no perder sus subsidios

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) se ha consolidado como la columna vertebral de la política social en Colombia.

Más que un simple registro, es la herramienta técnica que permite al Estado clasificar a la población según sus condiciones de vida y capacidad económica, garantizando que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Estar registrado en el Sisbén IV y contar con una clasificación en los grupos A (pobreza extrema), B (pobreza moderada) o C (vulnerabilidad) abre las puertas a una amplia oferta institucional. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Salud: Acceso al Régimen Subsidiado sin costo para el afiliado.

Subsidios Económicos: Prioridad en programas como Renta Ciudadana, Renta Joven y la Devolución del IVA.

Educación: Acceso a programas de gratuidad en educación superior (Matrícula Cero) y subsidios de sostenimiento.

Vivienda y Servicios: Facilidades para acceder a subsidios de vivienda como Mi Casa Ya y tarifas diferenciales en servicios públicos o transporte en algunas ciudades.

Personas con Sisbén deben hacer trámite clave para 2026

A pesar de las bondades del sistema, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Prosperidad Social han emitido una alerta temprana: la permanencia en estos programas no es automática. De cara al año 2026, miles de ciudadanos deben realizar un trámite obligatorio de actualización de datos para evitar ser retirados de las bases de beneficiarios.

El motivo principal de esta urgencia radica en la depuración constante de las bases de datos mediante el Registro Social de Hogares. Este sistema cruza información en tiempo real con más de 40 entidades (como la DIAN, Registraduría y fondos de pensiones) para detectar inconsistencias.

¿Quiénes deben realizar el trámite? El llamado es urgente para aquellos hogares que han tenido cambios significativos que no han sido reportado tales como: cambio en la composición familiar, cambios de residencia, actualización de datos de documentos y otros.

Las autoridades han advertido que quienes omitan esta actualización antes de que finalice el ciclo operativo de 2025 podrían enfrentar la suspensión de sus pagos en 2026 o, en el peor de los casos, la pérdida definitiva de su cupo en programas sociales.

El trámite es gratuito y puede realizarse de forma virtual a través del Portal Ciudadano del Sisbén o de manera presencial en las oficinas locales de cada alcaldía.