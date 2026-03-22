Edad límite para afiliar a un familiar a caja de compensación: muchos no saben y dejan pasarlo

En el panorama laboral colombiano de 2026, las cajas de compensación familiar continúan siendo un pilar fundamental para el bienestar de los trabajadores.

Sin embargo, una de las dudas más recurrentes entre los empleados que devengan menos de cuatro salarios mínimos (quienes tienen derecho al subsidio monetario) es determinar con precisión quiénes de su núcleo familiar pueden ser beneficiarios y hasta qué momento mantienen ese derecho.

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Los hijos son los primeros en la lista de beneficiarios. Según la normativa vigente, pueden ser afiliados los hijos legítimos, naturales, adoptivos e hijastros. El límite de edad general es hasta los 18 años y 11 meses.

Es crucial tener en cuenta un factor determinante: la escolaridad. A partir de los 12 años, el trabajador debe presentar anualmente el certificado de estudio de los menores para mantener el pago de la cuota monetaria.

Si el hijo tiene una discapacidad física o mental que le impida trabajar, el beneficio se mantiene de forma vitalicia, sin importar su edad, siempre que se acredite la condición mediante un certificado médico de la EPS.

¿Qué otros familiares y cuál es la edad límite?

Pocos trabajadores conocen que pueden afiliar a sus hermanos. Para que esto sea posible, deben cumplirse tres condiciones estrictas:

Que sean huérfanos de ambos padres.

Que convivan y dependan económicamente del trabajador.

Que no superen los 18 años y 11 meses de edad (aplicando la misma regla de escolaridad desde los 12 años). Al igual que con los hijos, si el hermano posee una discapacidad certificada, no hay límite de edad para la afiliación.

Los padres del trabajador también pueden ser beneficiarios y generar el derecho al subsidio monetario bajo condiciones específicas. Deben ser mayores de 60 años y no pueden recibir renta, pensión ni salario alguno. Además, deben depender económicamente del hijo afiliado.

Un dato relevante para este 2026 es que si el padre o madre tiene una discapacidad que le impida trabajar, puede ser afiliado incluso si es menor de 60 años, garantizando así una red de protección para los ascendientes con movilidad reducida o condiciones crónicas.

Aunque el cónyuge o compañero(a) permanente no suele generar una cuota monetaria (a menos que ambos trabajen y sus salarios sumados no superen los topes de ley), sí pueden ser afiliados para acceder a los servicios de salud, recreación, turismo y educación de la caja. No existe un límite de edad para el cónyuge, siempre que se demuestre el vínculo mediante registro civil de matrimonio o declaración de unión marital de hecho.