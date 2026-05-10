Se cumplen 20 años de la Sentencia C-355: el fallo que abrió el camino al derecho al aborto en Colombia

Hace dos décadas, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-355 de 2006, un fallo histórico que despenalizó el aborto bajo tres causales y transformó el panorama de los derechos reproductivos en el país.

Hasta entonces, el aborto estaba completamente penalizado, exponiendo a mujeres, niñas y personal de salud a la criminalización.

Un hito jurídico y social

La decisión permitió el acceso legal al aborto cuando el embarazo fuera resultado de violencia sexual o incesto; cuando existiera incompatibilidad del feto con la vida extrauterina; o cuando la continuación del embarazo representara un riesgo para la vida o la salud integral de la mujer. Esta última causal, que reconoció la salud física, mental y social como un derecho indivisible, fue considerada un estándar regional.

Florence Thomas, psicóloga y activista feminista, recordó: “La Sentencia C-355 fue un hito que abrió el camino, pero también el punto de partida para seguir luchando por una despenalización cada vez más amplia. Y lo logramos.”

Avances y retos actuales

Aunque la implementación estuvo marcada por barreras como desconocimiento del marco legal, interpretaciones restrictivas y estigmatización, el movimiento feminista continuó impulsando cambios. En 2022, la Sentencia C-055 amplió el derecho al aborto al despenalizarlo totalmente hasta la semana 24, consolidando a Colombia como referente global en autonomía reproductiva.

Laura Barreto, abogada de Women’s Link Worldwide, destacó: “Hace veinte años, la Sentencia C-355 transformó el panorama de los derechos reproductivos en Colombia. Desde entonces, el reto ha sido seguir avanzando para que cada mujer, niña y persona con capacidad de gestar pueda ejercer su autonomía reproductiva sin miedo y sin barreras.”

Este aniversario coincide con la conmemoración del Día de la Madre, un recordatorio de que defender el derecho al aborto también significa garantizar maternidades libres y deseadas.

Desde el movimiento Causa Justa reiteraron el llamado al Estado para eliminar las barreras que aún persisten y avanzar hacia una despenalización total y social.