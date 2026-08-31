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Abren 100 becas en IA y Ciberseguridad con validez en EE. UU.: requisitos y link para postularse en Colombia

La iniciativa liderada por el sector privado y entidades territoriales busca reducir la brecha de más de 85.000 profesionales en el sector tecnológico del país.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
09:27 p. m.
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Colombia enfrenta un déficit crítico en su sector tecnológico. Un estudio del Ministerio TIC y Fedesoft reveló que el país necesitará 85.000 talentos digitales adicionales de aquí a 2030, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que durante 2025 solo se graduaron 3.537 especialistas, 937 magísteres y 16 doctores en áreas afines.

Para responder a este desafío, el grupo privado EDUCA EDTECH, en alianza con la Gobernación del Atlántico, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá y las alcaldías de Bucaramanga, Neiva y Soacha, lanzó la convocatoria "Talento colombiano con destino global". La iniciativa otorgará 100 becas completas para cursar carreras virtuales en la Universidad Da Vinci (UDAVINCI) de México.

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Los cupos se distribuirán en tres niveles de formación: 40 para pregrado (36 meses), 40 para maestría (12 a 15 meses) y 20 para doctorado (36 meses). La oferta académica incluye programas como Ingeniería en Software, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Tecnología Educativa.

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que no exige límite de edad, experiencia laboral previa, estratificación socioeconómica ni vínculo previo con las alcaldías participantes. Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH Group, precisó que cualquier colombiano puede postularse sin importar su lugar de residencia.

Requisitos y proyección internacional

Para aplicar, los aspirantes deben presentar su documento de identidad y un recibo de servicio público. Según el nivel académica al que aspiren, se solicitará:

  • Pregrado: Diploma o acta de grado y notas de bachillerato.
  • Maestría: Título profesional.
  • Doctorado: Diploma de maestría oficial.
  • Al ser expedidos por UDAVINCI, los títulos cuentan con reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en México.

Además, la universidad entregará a los graduados la documentación requerida —incluyendo traducción certificada por la ATA, notarización y apostilla de La Haya— para tramitar la evaluación de equivalencia académica en Estados Unidos. En Colombia, los egresados podrán adelantar el trámite habitual de convalidación ante el Ministerio de Educación si su ejercicio profesional lo requiere.

¿Cómo postularse?

Las inscripciones están abiertas en la plataforma oficial https://www.alcaldiascol.com/. Los candidatos deben completar el formulario, adjuntar los documentos correspondientes y presentar una entrevista virtual.

Las solicitudes se evaluarán por orden de llegada con una respuesta estimada de 24 horas. La convocatoria cerrará el 25 de septiembre o antes si se agotan los 100 cupos disponibles, ya que las clases darán inicio en octubre

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