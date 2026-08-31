🔴 EN VIVO | Misión 99 de la NASA: Mujeres Astronautas hacen historia en crítica caminata espacial

Para los entusiastas de la astronomía, la agencia espacial estadounidense (NASA) confirmó que la cobertura en directo iniciará a las 6:00 a.m. hora de Colombia. Se tiene programado que la caminata espacial arranque de manera oficial alrededor de las 7:30 a.m. y se extienda por aproximadamente seis horas y media.

La transmisión de este importante evento se podrá seguir a través de las diferentes plataformas de la agencia espacial (NASA) y por nuestro canal de YouTube gracias nuestro partner informativo Viory. Esta es una oportunidad única para observar en tiempo real cómo los expertos trabajan en las condiciones extremas del espacio exterior.

Mantenimiento crítico en la Estación Espacial Internacional

Esta excursión orbital, denominada formalmente como la caminata espacial estadounidense número 99, tiene objetivos técnicos muy precisos. La tarea principal de las astronautas será reemplazar un retrorreflector ubicado en el puerto delantero del módulo Harmony de la estación. Este dispositivo es fundamental, ya que servirá como apoyo de navegación para las naves espaciales durante futuras operaciones de encuentro y acoplamiento.

Además de esta instalación primordial, las expertas deberán completar otras labores de mantenimiento clave para el funcionamiento del laboratorio. Entre ellas se encuentra la instalación de cables de puente para los sistemas de transmisión de datos y la preparación del radiador del Espectrómetro Magnético Alfa para un futuro mantenimiento. Por último, tendrán que reemplazar una cámara de alta definición situada en la estructura integrada, en ingles, Integrated Truss Structure (ITS), del complejo orbital.

Jessica Meir rompe récords entre las mujeres astronautas

Uno de los aspectos más fascinantes de esta misión es el hito histórico que representa. Para Jessica Meir, astronauta de la NASA, esta será su séptima caminata espacial. Con este gran logro, Meir ascenderá directamente al tercer lugar en la lista de todos los tiempos de caminatas espaciales totales entre las mujeres de la NASA. En este prestigioso listado, solo queda por detrás de las leyendas Peggy Whitson, quien acumula 10, y Suni Williams, con nueve salidas.

Por su parte, la ingeniera de vuelo de la Expedición 74, Sophie Adenot, representante de la Agencia Espacial Europea (ESA), se enfrentará a su tercera salida extravehicular.

Los detalles de los trajes espaciales en la misión número 99

Antes de salir al vacío, los protocolos de seguridad son sumamente rigurosos. Dentro de la esclusa de aire Quest de la Estación Espacial Internacional, las astronautas han estado trabajando juntas en la preparación. Adenot ha probado su traje espacial en una configuración presurizada y con energía para verificar su movilidad, comodidad y ajuste óptimo. Al mismo tiempo, Meir la ha asistido en las verificaciones de fugas y presión, validando también el hardware de comunicaciones y los sistemas de soporte vital.

Para que los espectadores en la Tierra puedan identificarlas fácilmente durante la transmisión, la NASA ha establecido códigos visuales :

Sophie Adenot: Desempeñará el papel de tripulante de caminata espacial número 1 y usará un traje que lleva franjas rojas.

Desempeñará el papel de tripulante de caminata espacial número 1 y Jessica Meir: Será tripulante número 2, portará un traje espacial sin marcas.

Esta compleja excursión marcará la caminata espacial número 284 dedicada exclusivamente al ensamblaje, mantenimiento y actualización de este laboratorio orbital.