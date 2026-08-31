Peirano explicó por qué ingresó a la cancha en el Cali-Bucaramanga y anunció que pedirán los puntos

La polémica del partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, que terminó 1-1, continúa después de los incidentes registrados en los minutos finales del compromiso disputado en el estadio de Palmaseca. Las declaraciones de los técnicos Pablo Peirano y Rafael Dudamel abrieron además un interrogante sobre las posibles consecuencias disciplinarias del encuentro.

Pablo Peirano, entrenador de Atlético Bucaramanga, entregó su versión sobre lo ocurrido y respondió a los señalamientos realizados por Rafael Dudamel, quien lo acusó de ingresar al terreno de juego para impedir la reanudación del partido, agredir a un jugador del Deportivo Cali y generar tensión durante los incidentes.

El técnico uruguayo negó haber agredido al futbolista Gustavo Cuéllar y explicó que su ingreso a la cancha ocurrió como una reacción ante la presencia de personas dentro del terreno de juego. Según Peirano, su intención era que el partido se detuviera momentáneamente mientras se recuperaban las condiciones necesarias para continuar.

¿Bucaramanga reclamará los puntos del partido contra Cali?

Las declaraciones de Pablo Peirano dejaron abierta la posibilidad de que Atlético Bucaramanga adopte medidas relacionadas con lo ocurrido en Palmaseca. El entrenador aseguró que el club analizará las declaraciones de Rafael Dudamel y puso especial atención en el ingreso de personas al terreno de juego.

“Con el club vamos a hacer una sanción de las declaraciones de Rafael Dudamel. La gente entra a las canchas y no pasa nada; no hay que esperar que un hincha entre a agredir a algún jugador para que se tomen determinaciones”, afirmó Peirano en entrevista con Win Sports.

El entrenador también relacionó los incidentes con una eventual determinación disciplinaria que podría afectar al Deportivo Cali. Incluso aseguró que, desde su perspectiva, la presencia de personas dentro del campo impedía que el compromiso pudiera desarrollarse con normalidad.

“Él (Dudamel) sabe que los puntos se le van a ir porque es lógico que si hay 30 personas en una cancha no se pueda jugar. Yo no pedí que suspendiera el partido, lo que pedía era que lo parara”, manifestó Peirano.

Peirano negó haber agredido a un jugador del Deportivo Cali

Uno de los principales puntos de la controversia está relacionado con el supuesto enfrentamiento entre Pablo Peirano y Gustavo Cuéllar durante los incidentes. El entrenador de Bucaramanga rechazó de manera categórica esa versión y consideró injustos los señalamientos realizados por Rafael Dudamel.

Rafael Dudamel me ensucia a mí, al Bucaramanga y no nos parece justo. Me sorprende que él pida una sanción máxima, cuando todos los entrenadores podemos ingresar a una cancha y no los hinchas.

Peirano explicó que ingresó al terreno de juego de manera intuitiva porque, según su percepción, los árbitros habían perdido el control de la situación. Su argumento se centró en la necesidad de proteger a los futbolistas ante la presencia de personas dentro de la cancha.

“Los jueces estaban bloqueados, no había control de nada y después del reclamo que le hago al árbitro se formó otra etapa. Mi acción fue de manera intuitiva de ingresar al campo para parar el juego”, señaló.

El entrenador de Atlético Bucaramanga también aseguró que su equipo no tuvo conocimiento de que el árbitro central había dado por terminado el encuentro. “Nosotros nunca nos dimos cuenta de que el juez central dio por finalizado el partido; yo nunca escuché el silbato ni la mano arriba del árbitro, ni el cuarto árbitro nos dijo que el juego terminó”, concluyó.