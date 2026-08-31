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Jóvenes recibirán hasta 400.000 pesos en el mes de septiembre: conozca si aplica con los requisitos

Desde el DPS dieron a conocer en qué fechas se pagarán este beneficio.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
08:55 p. m.
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El Departamento para la Prosperidad Social ha confirmado de manera oficial el inicio de las transferencias económicas correspondientes al cuarto ciclo de pago del programa Renta Joven.

Esta iniciativa estatal busca garantizar la permanencia académica y el acceso a la educación superior mediante un apoyo financiero dirigido a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.

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Para esta entrega operativa, los desembolsos se efectuarán de forma escalonada según la modalidad de pago asignada a cada beneficiario.

Fechas de pago de este subsidio

Aquellos participantes que se encuentren bancarizados e integrados en el Sistema Integrado de Información Financiera verán reflejado el dinero en sus cuentas desde el 3 de septiembre.

Por otra parte, las personas que reciben el incentivo a través de giros presenciales podrán retirar los recursos entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos de atención habilitados de las redes aliadas SuRed y SuperGiros.

Los montos asignados en este programa varían en función de la institución educativa y del cumplimiento de los compromisos académicos. En el caso de los estudiantes inscritos en Instituciones de Educación Superior, el cuarto ciclo cubrirá los recursos por concepto de subsanación de matrícula del primer semestre.

El pago base por cada período académico equivale a 400.000 pesos colombianos, incentivo que se complementa con un bono adicional de 200.000 pesos colombianos para quienes mantengan un rendimiento destacado y obtengan un promedio acumulado igual o superior a 4.0.

En lo que respecta a los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), esta transferencia corresponde a la verificación de asistencia activa durante el bimestre de abril y mayo. El esquema asigna 200.000 pesos colombianos mensuales para este grupo formativo, por lo que el desembolso bimestral alcanza un total de 400.000 pesos colombianos por ciclo.

De manera paralela a la dispersión de los recursos, la entidad mantendrá abierto el Portal del Joven del 3 al 11 de septiembre. Durante esta ventana de atención, los beneficiarios podrán gestionar trámites clave para asegurar su continuidad en el subsidio, tales como la actualización de datos personales, la presentación del diploma de bachiller para levantar suspensiones previas y la subsanación de condicionalidades socioeconómicas. Los ajustes realizados durante este periodo se procesarán y aplicarán de forma efectiva a partir del quinto ciclo del año.

Prosperidad Social aconseja a todos los estudiantes consultar previamente su estado en las plataformas oficiales antes de desplazarse a los puntos de retiro con su documento de identidad original para evitar congestiones.

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