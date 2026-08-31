Brutal accidente en Buga: motociclista terminó al interior de un bus tras violento choque

Es motivo de preocupación el video que circula en redes sociales de un motociclista que chocó de manera violenta contra un bus de servicio público en Buga, Valle del Cauca.

Según se aprecia en los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y en el interior del bus que resultó implicado en el accidente, el motociclista habría ignorado el semáforo en rojo y terminó golpeando el bus de frente.

Por suerte, el vehículo de servicio público llevaba la puerta abierta y, aunque el motociclista salió volando tras el choque, aterrizó entre los asientos del bus, en el que, al parecer, viajaban dos personas: el conductor y un pasajero en la parte trasera. Ambos resultaron ilesos.

Sin embargo, poco o nada se sabe del motociclista. Testigos afirman que, tras el choque, dejó su vehículo a mitad de la vía y se dio a la fuga. De hecho, en la cámara de seguridad del bus se escucha cuando una persona trata de ayudarlo, pidiéndole que se quede quieto, y él responde: “Perdóneme, yo estoy bien”, antes de ponerse de pie y salir del bus.

65,7% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito son motociclistas:

De acuerdo con un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en los primeros cuatro meses de 2026, 3.019 personas murieron en accidentes de tránsito.

Del total, 65,7% eran motociclistas, 80,7% eran del género masculino y 43,8% se encontraban entre los 29 y los 59 años, mientras un 29,4% se encontraba entre los 18 y los 28 años.

En comparación con los primeros cuatro meses de 2025, el número de fatalidades aumentó un 19,4%. No es menor, ya que equivale a 490 personas de un año a otro.

Por zonas, los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca registran el mayor número de víctimas: 378 y 328 respectivamente, seguidos de Bogotá, con 230 y Cundinamarca, con 215.