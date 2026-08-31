Nequi se separa de Bancolombia: estas son las recomendaciones a sus usuarios

Nequi iniciará el 1 de septiembre de 2026 una nueva etapa empresarial como 'Nequi S.A. Compañía de Financiamiento', una nueva empresa del Grupo Cibest.

Aunque el proceso supone un cambio en la estructura bajo la cual opera la plataforma, la compañía aseguró que los usuarios no tendrán que realizar ningún trámite y podrán continuar utilizando el servicio de la misma manera.

Precisamente por este proceso, Nequi entregó una serie de recomendaciones de seguridad a sus usuarios, especialmente para evitar que terceros aprovechen el cambio para intentar obtener información personal o financiera. La entidad enfatizó que no solicitará datos mediante terceros, llamadas telefónicas o enlaces externos como parte de esta transición.

La compañía señaló que las comunicaciones relacionadas con el cambio serán de carácter informativo y llegarán a los usuarios a través de la aplicación Nequi y sus canales oficiales. Por esta razón, cualquier mensaje que solicite claves, datos financieros, información personal o que invite a ingresar a un enlace para “activar”, “actualizar” o “confirmar” la cuenta debe ser verificado directamente con la entidad.

¿Qué recomiendan a los usuarios de Nequi ante el cambio?

La primera recomendación es sencilla: no hacer ningún trámite para continuar utilizando Nequi. La transición hacia Nequi S.A. Compañía de Financiamiento será automática y según la información oficial de la compañía, los clientes podrán seguir usando la aplicación como hasta ahora.

El número de cuenta tampoco cambiará, pues continuará asociado al número de teléfono celular del usuario. Por lo tanto, no será necesario modificar los datos relacionados con la cuenta ni informar el cambio al empleador en el caso de quienes reciben allí su nómina.

También permanecerán disponibles las operaciones habituales, entre ellas enviar y recibir dinero, pagar, recargar, retirar efectivo y recibir la nómina. Los usuarios podrán continuar utilizando cajeros y corresponsales de Bancolombia bajo las condiciones informadas por Nequi.

Las transferencias entre Nequi y Bancolombia continuarán siendo gratuitas y en tiempo real, mientras que los servicios que actualmente son gratuitos y aquellos que tienen algún costo mantendrán las condiciones y tarifas vigentes.

Otro punto señalado por la compañía es que sus canales de atención continuarán funcionando normalmente. Los usuarios pueden consultar información sobre el proceso en la aplicación, en el sitio oficial de Nequi o comunicarse a la línea de servicio 300 600 0100.

Nequi advierte sobre estafas: esto no debe hacer

La recomendación más importante está relacionada con los mensajes que puedan aparecer alrededor de la denominada cesión de Nequi. La compañía aclaró que las notificaciones que algunos clientes han recibido sobre este proceso son únicamente informativas y que no es necesario comunicarse con Bancolombia S.A. para completar la transición.

Nequi enfatizó que nunca solicitará información financiera o personal mediante terceros, llamadas o enlaces externos para realizar este proceso. Por eso, los usuarios deben desconfiar de comunicaciones que pidan claves, códigos de seguridad, datos bancarios o información personal con el argumento de que son necesarios para conservar la cuenta.

Ante una comunicación sospechosa, la recomendación es no suministrar información y verificar directamente la situación mediante la aplicación Nequi, su página oficial o sus canales de atención. La compañía indicó que está monitoreando posibles intentos de fraude y desinformación asociados con este cambio.

Finalmente, quienes no quieran continuar utilizando el servicio podrán cerrar su cuenta desde la aplicación. Para ello deberán dejar el saldo en $0, ingresar al perfil, dirigirse a la sección ‘Tu Nequi’ y seleccionar la opción ‘Cerrar tu cuenta’.

En resumen, la recomendación de Nequi para sus usuarios es no realizar trámites, no entregar información a terceros y no ingresar a enlaces externos relacionados con el supuesto cambio de cuenta. La transición será automática y las dudas deberán resolverse exclusivamente mediante los canales oficiales de la compañía