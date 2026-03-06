DIAN alerta a colombianos por ciberataque: esto pasará con las citas de las personas

En un hecho que ha puesto en alerta a las autoridades de ciberseguridad en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó este viernes, 6 de marzo de 2026, que fue víctima de un ataque informático externo.

El incidente afectó específicamente el sistema de agendamiento de citas, lo que derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de extorsión.

RELACIONADO DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos

Según las investigaciones preliminares, los atacantes lograron un acceso no autorizado a ciertos datos personales de los usuarios que habían programado trámites a través del sitio web. Ante esta situación, la DIAN tomó la medida preventiva de deshabilitar temporalmente el sistema virtual de citas para realizar ajustes de seguridad y contener cualquier posible vulnerabilidad residual.

Medidas de contingencia y atención al público

Como consecuencia del cierre preventivo de la plataforma digital, la DIAN ha reforzado la atención en sus 56 puntos de contacto en todo el país. Se informó que los ciudadanos que requieran realizar trámites podrán acudir de manera presencial, ya que la operación física continúa con normalidad.

Para casos específicos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, especialmente para solicitudes de devolución de pagos, se ha habilitado la atención telefónica a través de la línea +57 601 489 9000.

Además, la DIAN señaló que también se adelantan los reportes correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de autoridad nacional de protección de datos personales.