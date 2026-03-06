CANAL RCN
Economía

Inflación aumentó a 5.29% en febrero de 2026: esto dicen las cifras

La inflación aumentó a 5.9% en febrero de 2026. Por su parte, la inflación mensual cerró en 1.08%. En los dos primeros meses del año, la inflación se ubica en 2.27%.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
06:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El DANE indicó que en lo corrido de febrero, así se ubicaron las cinco divisiones de gasto por encima del promedio nacional: Educación (5.64%), Restaurantes y bebidas (1.38%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1.23%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1.14%).

Ojo contribuyentes: la DIAN publicó fechas clave de impuestos para marzo de 2026
RELACIONADO

Ojo contribuyentes: la DIAN publicó fechas clave de impuestos para marzo de 2026

Por debajo estuvieron Transporte (1.07%), Bienes y servicios diversos (1.02%), Salud (0.94%), Prendas de vestir y calzado (0.70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.45%), Recreación y cultura (0.08%) e Información y comunicación (0.01%).

Comportamiento de la economía en febrero

En febrero de 2026 la variación anual del IPC fue 5.29%. Para este periodo, la división de Restaurantes y hoteles registró una variación de 9.61%, siendo esta la mayor variación anual.

Para la variación mensual del IPC, los sectores que más aportaron fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación, Restaurantes y hoteles, Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Aportaron 0.92 puntos porcentuales.

Sectores clave

Ahora bien, comparando febrero con enero, las subclases que más aportaron fueron: Transporte urbano, Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y auto servicio, Educación prescolar y básica primaria, Educación secundaria, Arriendo imputado, Inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, Arriendo efectivo, Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, Frutas frescas y Papas.

Procuraduría emitió concepto de inexequibilidad sobre la emergencia económica de Gustavo Petro
RELACIONADO

Procuraduría emitió concepto de inexequibilidad sobre la emergencia económica de Gustavo Petro

Las que tuvieron aportes negativos fueron: Combustibles para vehículos, Electricidad, Cines y teatros, Vehículo particular nuevo o usado y Dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Accesorio muy usado en los carros desapareció en Colombia por uso peligroso: este es

Dian

DIAN alerta a colombianos por ciberataque: esto pasará con las citas de las personas

Pensiones

Colombianos tendrán cambio sustancial para afiliarse a un fondo de pensión: esta es la nueva regla

Otras Noticias

Irán

Trump propone “Hacer a Irán grande otra vez” si sus líderes se rinden de manera incondicional: no hay un plan B

Medios iranís señalan que 1.230 personas han muerto desde que estalló el conflicto.

Luis Díaz

No tiene techo: Luis Díaz alcanzó nueva marca con el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue enchufado con Bayer Múnich y este viernes alcanzó una nueva marca para su carrera.

Registraduría Nacional de Colombia

No caiga en el hurto de información: Registraduría alerta sobre páginas web fraudulentas previo a elecciones

La casa de los famosos

Esposa de Juanda Caribe tomó conmovedora decisión en una fecha especial: esto ocurrió

Cuidado personal

“Slime”: el famoso juguete para niños que contiene sustancias potencialmente tóxicas