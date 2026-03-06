Inflación aumentó a 5.29% en febrero de 2026: esto dicen las cifras

El DANE indicó que en lo corrido de febrero, así se ubicaron las cinco divisiones de gasto por encima del promedio nacional: Educación (5.64%), Restaurantes y bebidas (1.38%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1.23%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1.14%).

Por debajo estuvieron Transporte (1.07%), Bienes y servicios diversos (1.02%), Salud (0.94%), Prendas de vestir y calzado (0.70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.45%), Recreación y cultura (0.08%) e Información y comunicación (0.01%).

Comportamiento de la economía en febrero

En febrero de 2026 la variación anual del IPC fue 5.29%. Para este periodo, la división de Restaurantes y hoteles registró una variación de 9.61%, siendo esta la mayor variación anual.

Para la variación mensual del IPC, los sectores que más aportaron fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación, Restaurantes y hoteles, Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Aportaron 0.92 puntos porcentuales.

Sectores clave

Ahora bien, comparando febrero con enero, las subclases que más aportaron fueron: Transporte urbano, Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y auto servicio, Educación prescolar y básica primaria, Educación secundaria, Arriendo imputado, Inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, Arriendo efectivo, Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, Frutas frescas y Papas.

Las que tuvieron aportes negativos fueron: Combustibles para vehículos, Electricidad, Cines y teatros, Vehículo particular nuevo o usado y Dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar.