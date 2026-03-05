CANAL RCN
Economía

DIAN lanza nueva subasta de carros en el país con precios desde los cinco millones de pesos

La entidad dio a conocer el catálogo de vehículos y demás que están subastando.

Foto: Dian.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
07:36 p. m.
En los últimos dos años, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha consolidado un modelo de gestión de activos que pasó de ser un proceso administrativo hermético a convertirse en uno de los eventos comerciales más esperados por los colombianos.

Solo en 2024, la entidad adjudicó más de $27.800 millones en mercancías, una cifra que demuestra no solo la efectividad de sus operativos de control aduanero, sino también el creciente apetito del público por adquirir bienes a precios de remate.

El mecanismo, que se realiza de manera 100% virtual a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular, busca dar un destino productivo a los bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono.

La tendencia se ha mantenido al alza. En lo corrido de 2025 y los primeros meses de 2026, el recaudo ya supera los $3.100 millones, consolidando un calendario mensual de pujas que ya no solo atrae a grandes inversionistas, sino a familias y jóvenes emprendedores que buscan su primer vehículo o una oficina a una fracción de su valor comercial.

DIAN lanza subastas con carros desde $5 millones y casas a bajo precio: así puede participar

Para este mes de marzo de 2026, la DIAN ha redoblado la apuesta con un cronograma que incluye seis fechas clave (5, 6, 10, 12, 17 y 18 de marzo). La oferta es variada y destaca por precios base sorprendentes:

  • Vehículos: Se encuentran desde un Chevrolet Corsa 2005 con una base de $5,2 millones, hasta camionetas de alta gama como una BMW X3 desde los $34 millones o una Mercedes Benz ML 250 desde los $55 millones.
  • Inmuebles: Sobresale un apartaestudio/oficina en el sector de Chapinero (Bogotá) con un precio base de $341 millones, y lotes rurales en Tolima que representan una oportunidad única de inversión.

Paso a paso para inscribirse en la subasta

  • Registro: Debe inscribirse en el portal www.elmartillo.com.co con su información básica.
  • Consulta del Catálogo: Revise los lotes de interés. Cada bien incluye fotos, ubicación y estado mecánico o jurídico.

Nota importante: Muchos bienes pueden tener documentos vencidos o faltantes; es vital leer la ficha técnica completa antes de pujar.

  • Depósito de Seriedad: Para entrar en la puja, debe realizar un depósito (generalmente del 40% del valor base) a través de PSE. Si no gana la subasta, el dinero se devuelve íntegramente a su cuenta.
  • La Puja: El día del evento, ingrese a la "Sala de Subastas Virtuales". El sistema le indicará en tiempo real si su oferta está "Ganando" o "Perdiendo".
  • Adjudicación: Si resulta ganador, tendrá cuatro días hábiles para cancelar el saldo restante.
