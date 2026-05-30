Aclaración sobre el convenio de Confiar Cooperativa Financiera con Colpensiones para el pago de mesada pensional

La entidad, vigilada por la Superintendencia Financiera, desmintió cualquier trato preferencial y aclaró cómo funcionan realmente los desembolsos para miles de jubilados, marcando un hito histórico para el cooperativismo.

¿De qué trata el convenio entre Confiar y Colpensiones?

En medio de la conversación nacional sobre el manejo de los recursos públicos y pensionales, Confiar Cooperativa Financiera emitió un pronunciamiento oficial para despejar cualquier duda frente al convenio 092, firmado recientemente con Colpensiones.

De acuerdo con la comunicación de la entidad, el propósito exclusivo de este acuerdo es el pago de mesadas pensionales. Para garantizar la tranquilidad de su base social y de la opinión pública, la cooperativa recordó que su naturaleza como entidad financiera la somete a la estricta vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esto significa que Confiar cuenta con toda la habilitación legal y técnica para captar recursos de ahorro, desembolsar créditos y, por supuesto, fungir como establecimiento de crédito autorizado para recibir y entregar el dinero de los jubilados, operando bajo las mismas reglas que los bancos tradicionales y sin recibir ningún tipo de trato preferencial por parte del Estado.

Un hito para el cooperativismo en el pago de la mesada pensional

Más allá de la controversia, el acuerdo representa un paso histórico para el sector solidario en Colombia. Durante casi dos décadas, el sector cooperativo había gestionado la posibilidad de entrar al ecosistema de pago de pensiones, un terreno dominado tradicionalmente por la banca comercial.

La entrada de Confiar a este modelo permite ofrecer a los jubilados un servicio con factores diferenciales basados en la filosofía cooperativa, acercando los servicios financieros a territorios donde otras entidades no tienen presencia y promoviendo la inclusión financiera de los adultos mayores.

¿Qué pasa con la plata de los pensionados en Confiar?

Uno de los puntos más críticos que aclaró la entidad tiene que ver con el destino y manejo de los fondos pensionales una vez ingresan a sus cuentas. Frente a los rumores sobre un supuesto uso de estos recursos para apalancar operaciones de crédito, las cifras de la cooperativa muestran una realidad diferente:

Potencial de usuarios: La base social de la cooperativa cuenta actualmente con más de 22.000 pensionados habilitados para recibir su dinero allí.

Cuentas activas: A la fecha, se han abierto 1.607 cuentas específicas para el giro de mesadas desde Colpensiones.

Comportamiento de retiro: Los reportes indican que los pensionados retiran su dinero, en su mayoría, al día siguiente de la consignación, por ventanilla y realizando retiros totales.

Esta dinámica de flujo rápido de caja desmiente la posibilidad de que el modelo de pago permita utilizar los recursos de las mesadas para fondear préstamos a terceros.

Sobre los préstamos de Confiar a campañas políticas

Finalmente, la cooperativa aprovechó el comunicado para hacer frente a los cuestionamientos sobre su relación con el ámbito político. Confiar fue enfática en aclarar que no otorga apoyos económicos ni donaciones a campañas políticas.

Lo que sí existe es una línea de crédito formal y aprobada en sus reglamentos internos. Estos préstamos operan bajo condiciones estrictas:

Están avalados por el Consejo de Administración. Son de pleno conocimiento de la Superintendencia Financiera. Requieren un riguroso proceso de evaluación de riesgo. Se otorgan basándose en las proyecciones de flujo de caja que los candidatos recibirán por la reposición de votos que legalmente realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De esta forma, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo en todos sus frentes de negocio, ofreciendo a los colombianos una alternativa vigilada, segura y de base solidaria para el manejo de su capital.