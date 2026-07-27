Valledupar marca un hito con primer implante de corazón artificial en el Caribe

El departamento del Cesar hizo historia al convertirse en la única región de la costa Caribe en realizar con éxito el implante de un corazón artificial a un paciente con falla cardíaca avanzada.

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El procedimiento se consolidó como un hito para la medicina especializada de la región y posiciona a Valledupar como referente en innovación médica.

El implante se llevó a cabo en una clínica de alta complejidad de la ciudad, donde se utilizó el dispositivo Heart Mate 3, tercera generación de asistencia ventricular izquierda.

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El beneficiario fue Roberto Rodríguez, un mecánico de Ciénaga, Magdalena, quien enfrentaba una insuficiencia cardíaca con un 85% de probabilidad de muerte.

Un procedimiento pionero en la región

Tras la intervención, el paciente de 35 años logró estabilizarse y fue dado de alta para regresar a su ciudad de origen. “Ya gracias a Dios hoy me dieron salida, ya voy para mi casa. Gracias a la clínica, a todo el cuerpo médico, a las enfermeras, a todos aquellos que me colaboraron y me ayudaron mucho en este proceso”, expresó Rodríguez al salir de la institución.

El equipo médico destacó que este tipo de implantes abre nuevas posibilidades para pacientes con enfermedades cardíacas graves en el Caribe colombiano, evitando la necesidad de trasladarse a otras regiones o al exterior para acceder a tratamientos de alta complejidad.

Valledupar, ícono de la medicina especializada

Con este procedimiento, Valledupar se convierte en un ícono de la medicina especializada en el Caribe. El grupo médico de la clínica continuará con el seguimiento al paciente para garantizar su recuperación y adaptación a la vida cotidiana.

“Nos encontramos implantando la tercera generación de dispositivos de asistencia ventricular izquierdo a corazón artificial como es el Heart Mate 3”, señalaron los especialistas, subrayando que este avance representa un salto cualitativo en la atención de patologías cardíacas en la región.