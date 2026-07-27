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Aplicación diseñada para mejorar la tasa de natalidad en Japón logró 265 matrimonios y 760 relaciones serias

El Gobierno local tiene cerca de 20.000 solicitudes de personas que buscan sumarse a la plataforma.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

AFP

julio 27 de 2026
10:13 p. m.
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En un país en el que el número de decesos superó ampliamente el de nacimientos, la tecnología respaldada por el Estado empieza a rendir sus primeros frutos.

Una aplicación de citas impulsada por inteligencia artificial, diseñada por la administración de Tokio para hacer frente a la severa crisis de natalidad en Japón, ha permitido que 265 contrajeran matrimonio desde su lanzamiento.

La iniciativa cobró vida bajo el nombre "TOKIO: Enmusubi" en septiembre de 2024, respondiendo a un sondeo que destapó una realidad contundente: cerca del 70% de las personas que deseaban contraer matrimonio no realizaban ningún esfuerzo activo por encontrar pareja.

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Miles de japoneses buscan ser aceptados en la aplicación:

Para evitar perfiles falsos y asegurar intenciones reales de boda, la plataforma implementó un riguroso filtro de acceso que exige comprobar legalmente la soltería y superar una entrevista virtual.

El impacto de la herramienta ha sido sustancial. Registros gubernamentales publicados en julio de 2026 señalan que, al corte del 30 de junio, la plataforma sumaba 16.000 usuarios inscritos —seleccionados entre unos 36.000 aspirantes— y permitió a 1.520 personas entrar en una relación seria.

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Casos de éxito en la aplicación de citas de Tokio:

Este esfuerzo tecnológico responde a un panorama demográfico crítico. Datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social difundidos en junio revelan que en 2025 los nacimientos de ciudadanos locales cayeron a un mínimo histórico de 671.236 bebés, marcando diez años consecutivos de contracción.

Mientras, el número de muertes entre locales aumentó hasta llegar al millón seiscientas mil personas.

Aunque ‘TOKIO: Enmusubi’ no ha estado exenta de críticas, su modelo le ha permitido ganar un número importante de suscriptores en cuestión de meses. Los filtros que garantizan la intención de sus suscriptores de formar una familia han llevado a miles de personas a mostrar interés en crear su perfil.

Uno de los casos de éxito compartidos en el último balance es el de una mujer que pensaba que se quedaría soltera al acercarse a los 40 años. Sin embargo, conoció a su actual esposo en agosto del año pasado y en diciembre ya había aceptado una propuesta de matrimonio.

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