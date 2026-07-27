Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de julio de 2026

Las loterías de Cundinamarca y Tolima realizaron este lunes 27 de julio un nuevo sorteo, despertando la expectativa de miles de apostadores en todo el país que esperan conocer si su billete resultó ganador. Ambos juegos de azar son de los más tradicionales de Colombia y entregan millonarios premios en cada edición semanal.

A continuación, consulte el resultado del premio mayor de las dos loterías. Los números se encuentran con espacios marcados con "X", ya que esta nota se publica inmediatamente después del sorteo y será actualizada con la información oficial.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 27 de julio de 2026

Lotería de Cundinamarca

Número ganador: 6783.

Serie: 290.

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos semanalmente y cuenta con uno de los planes de premios más reconocidos del país. El resultado oficial es publicado por la entidad una vez concluye la transmisión del sorteo.

Resultado de la Lotería del Tolima de hoy

Lotería del Tolima

Número ganador: 9484.

Serie: 123.

La Lotería del Tolima también llevó a cabo su sorteo de este lunes 27 de julio, en el que miles de colombianos participaron con la ilusión de quedarse con el premio mayor y los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios.

Si adquirió un billete de cualquiera de estas loterías, recuerde verificar cuidadosamente el número y la serie para confirmar si obtuvo algún premio. En caso de resultar ganador, la reclamación deberá realizarse siguiendo los procedimientos establecidos por cada entidad organizadora y dentro de los plazos fijados por la normativa vigente.

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Además del premio mayor, tanto la Lotería de Cundinamarca como la del Tolima entregan premios secos y otras categorías que aumentan las posibilidades de ganar. Una vez las entidades publiquen el consolidado oficial del sorteo, también podrán consultarse los resultados completos a través de sus canales oficiales.