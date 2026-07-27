Familia de conductor asesinado en Usaquén pide justicia: "No merecía morir así"

Juan Pablo Vargas, de 26 años, fue asesinado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, el miércoles 22 de julio. Le dispararon 10 veces, presuntamente, para robarle el carro con el que trabajaba en plataformas de transporte.

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El joven, con una hija de seis años y quien llegó de Belén, Boyacá, en busca de oportunidades, pidió a sus agresores que se llevaran sus pertenencias, pero que no le hicieran daño.

Dos venezolanos fueron capturados cuando se volcaron en el carro hurtado. Les será imputado el delito de homicidio agravado, pero la familia de la víctimas insiste en que existen videos y pruebas que confirman la participación de un tercer hombre en el crimen, que hasta el momento sigue prófugo.

"La Policía cogió a dos y dijo que ya con esos era suficiente, pero hablamos de que no son solamente dos, son tres, y hay pruebas y hay videos (...) prácticamente se bajó y remató la vida de Juan Pablo, y fue el que huyó", aseguró Alina Becerra, prima del conductor.

Familia de Juan Pablo Vargas exige justicia por el crimen

En medio de una velatón a la que asistieron familiares, amigos y compañeros del gremio, exigieron justicia y la máxima pena para los asesinos del joven.

"Exigimos justicia por él, no se merecía una muerte así tan cruel, nadie se la merece. Su hija quedó sin su papá, era una buena persona, no se metía con nadie. Era un excelente ser humano como para que le hicieran todo lo que le hicieron", aseguró Alina.

Piden a las autoridades y al alcalde que haya más seguridad para los conductores.

"No se pueden quedar de brazos cruzados sin hacer nada sabiendo que hay muchas otras personas que pueden pasar por lo mismo que estamos pasando hoy. Queremos justicia y queremos que haya más seguridad en Bogotá", puntualizó.

Gremio de conductores pide seguridad

El asesinato de Juan Pablo se suma a una lista creciente de crímenes violentos contra conductores de plataformas digitales.

"Queremos que nos regulen, que nos den seguridad. En estos 14 años puede haber un promedio de 14 o 15 asesinatos de compañeros conductores de aplicaciones", dijo Andrés Ruiz, líder de la red de conductores de aplicación.

La red denuncia hasta 20 robos al día en Bogotá, en la modalidad que le quitó la vida al joven.