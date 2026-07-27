Importante cadena de supermercados anuncia expansión con 12 nuevos almacenes en Colombia

Una de las principales cadenas de supermercados del país anunció un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión superior a 42 millones de dólares.

La estrategia incluye la apertura de 12 nuevos almacenes, la remodelación de 25 puntos de venta y una fuerte apuesta por la transformación tecnológica para fortalecer su operación en Colombia.

El anuncio fue realizado por Olímpica S.A., empresa que este año celebra su aniversario número 73 y que busca consolidar su crecimiento en diferentes regiones del país con nuevas tiendas, mejoras en infraestructura y proyectos de innovación.

Olímpica abrirá 12 nuevos almacenes y renovará 25 puntos de venta

Del total de los recursos anunciados, cerca de US$24 millones estarán destinados a la inauguración de 12 nuevos almacenes y a la renovación de 25 unidades de venta distribuidas en 11 ciudades. Entre las beneficiadas se encuentran Bogotá, Chía, Barranquilla, Cartagena, Cali, Valledupar, Popayán, Pereira, Santa Marta, Armenia e Ibagué.

La compañía espera ejecutar estas aperturas y remodelaciones antes de finalizar el año, como parte de una de las inversiones más importantes de su historia reciente.

José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica, explicó que este plan refleja la visión de crecimiento de la empresa.

"Cumplir 73 años significa seguir evolucionando. Hoy lo hacemos con nuevas inversiones, una apuesta decidida por la tecnología, una operación cada vez más resiliente y sostenible, un portafolio que responde a las necesidades y expectativas de las familias colombianas y una presencia que continúa creciendo en las regiones", afirmó al Diario La República.

Tecnología y apoyo social, otras apuestas de la inversión

Además de fortalecer su presencia física, Olímpica destinará cerca de US$18 millones para modernizar sus procesos tecnológicos. El objetivo es optimizar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de compra y responder a las nuevas dinámicas del comercio.

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Como parte de la celebración de su aniversario, la empresa también anunció iniciativas sociales, entre ellas la entrega de desayunos a niños en alianza con bancos de alimentos, así como promociones especiales en productos de tecnología.