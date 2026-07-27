CANAL RCN
Economía

Importante cadena de supermercados anuncia expansión con 12 nuevos almacenes en Colombia

Una importante cadena de supermercados invertirá más de US$42 millones para abrir 12 nuevos almacenes y remodelar 25 tiendas en Colombia.

Importante cadena de supermercados anuncia expansión con 12 nuevos almacenes en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 27 de 2026
08:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las principales cadenas de supermercados del país anunció un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión superior a 42 millones de dólares.

Reconocido supermercado en el país devolverá hasta un millón de pesos a clientes: así aplica
RELACIONADO

Reconocido supermercado en el país devolverá hasta un millón de pesos a clientes: así aplica

La estrategia incluye la apertura de 12 nuevos almacenes, la remodelación de 25 puntos de venta y una fuerte apuesta por la transformación tecnológica para fortalecer su operación en Colombia.

El anuncio fue realizado por Olímpica S.A., empresa que este año celebra su aniversario número 73 y que busca consolidar su crecimiento en diferentes regiones del país con nuevas tiendas, mejoras en infraestructura y proyectos de innovación.

Olímpica abrirá 12 nuevos almacenes y renovará 25 puntos de venta

Del total de los recursos anunciados, cerca de US$24 millones estarán destinados a la inauguración de 12 nuevos almacenes y a la renovación de 25 unidades de venta distribuidas en 11 ciudades. Entre las beneficiadas se encuentran Bogotá, Chía, Barranquilla, Cartagena, Cali, Valledupar, Popayán, Pereira, Santa Marta, Armenia e Ibagué.

¿Por qué los supermercados en Colombia le piden la cédula al momento de pagar?
RELACIONADO

¿Por qué los supermercados en Colombia le piden la cédula al momento de pagar?

La compañía espera ejecutar estas aperturas y remodelaciones antes de finalizar el año, como parte de una de las inversiones más importantes de su historia reciente.

José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica, explicó que este plan refleja la visión de crecimiento de la empresa.

"Cumplir 73 años significa seguir evolucionando. Hoy lo hacemos con nuevas inversiones, una apuesta decidida por la tecnología, una operación cada vez más resiliente y sostenible, un portafolio que responde a las necesidades y expectativas de las familias colombianas y una presencia que continúa creciendo en las regiones", afirmó al Diario La República.

Tecnología y apoyo social, otras apuestas de la inversión

Además de fortalecer su presencia física, Olímpica destinará cerca de US$18 millones para modernizar sus procesos tecnológicos. El objetivo es optimizar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de compra y responder a las nuevas dinámicas del comercio.

Reconocido supermercado hizo impactante cambio y será competencia dura de D1 y Ara
RELACIONADO

Reconocido supermercado hizo impactante cambio y será competencia dura de D1 y Ara

Como parte de la celebración de su aniversario, la empresa también anunció iniciativas sociales, entre ellas la entrega de desayunos a niños en alianza con bancos de alimentos, así como promociones especiales en productos de tecnología.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Revisión técnico-mecánica en Colombia: Gobierno plantea nuevas reglas para carros y motos

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy volvió a bajar y así cerró este 27 de julio de 2026

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 27 de julio de 2026

Otras Noticias

Gobierno Nacional

¿Quién es Gabriela Muñoz, la influencer señalada por Angie Rodríguez de “manejar a su antojo” la Aerocivil?

Se trata de una estudiante de derecho e influenciadora política que habría tenido una especie de dominio decisivo en contrataciones durante su paso por la entidad.

Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo respondió a rumores de presunto amaño de partido ante Once Caldas: comunicado

Cúcuta Deportivo emitió un comunicado tras los rumores de un presunto amaño en la goleada ante Once Caldas. Conozca qué respondió el club.

Animales

Día Mundial del Perro Callejero: la iniciativa en Bogotá para cuidar de estos animales

Venezuela

Salieron a la luz los audios de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela

Valledupar

Valledupar marca un hito con primer implante de corazón artificial en el Caribe