John Leguizamo, el colombiano que participó en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

‘La Odisea’ ya es todo un éxito en las taquillas del mundo entero, pues la historia, dirigida por Christopher Nolan ya es todo un fenómeno cultural al traer a la gran pantalla el milenario poema épico de Homero con un reparto exclusivo al contar con la participación de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, entre otros.

La película, que ya es considerada como todo un éxito, ha sido rodada completamente por medio de cámaras IMAX de 70 mm lo que ha generado amplias reacciones al exaltarse su máxima exhibición cinematográfica por su resolución y amplitud de encuadre.

Como este hay un sin fin de detalles por los que esta película ya se perfila como una de las favoritas del año para los cinéfilos. Sin embargo, otro de los elementos que han llamado especialmente la atención del público nacional ha sido la participación de John Leguizamo, el único actor colombiano en toda la cinta.

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¿Cuál fue el personaje de John Leguizamo en ‘La Odisea’?

John Alberto Leguizamo Peláez, nacido en Bogotá, Colombia, fue parte del importante cast de la película al interpretar al personaje de Eumeo. Su personaje, sin duda alguna, fue uno de los más relevantes en la cinta, pues este fue el criado más leal del rey de Ítaca que cuidó su memoria durante su largo regreso a casa.

Así mismo, sus interacciones con Telémaco, Penélope y Odiseo son cruciales durante el desarrollo de la historia ya que su lealtad es clave para que el rey vuelva a reclamar su trono junto a su esposa e hijo.

Pero más allá de los retos actorales para lograr hacer este personaje, Leguizamo dio a conocer, para el programa internacional Today, que su caracterización fue otro de los grandes retos para encarnar a Eumeo. Según sus declaraciones, los trabajos de maquillaje requerían de aproximadamente cuatro horas en las cuales era sometido a la aplicación de prótesis faciales.

Así mismo, otro de los aspectos más llamativos de su caracterización corresponde a los lentes de contacto que tuvo que utilizar para simular la ceguera del personaje. Dichos lentes habrían limitado parte de su visión real por lo que tuvo que ser asistido por el equipo de producción durante todo el rodaje.

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Otros proyectos en los que trabajó Leguizamo

El actor bogotano también ha tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos de gran impacto en Hollywood. Algunas de las películas más destacadas en las que ha participado son La Era del Hielo, Romeo y Julieta, Encanto, Daño colateral, Jhon Wick, Tierra de los Muertos, entre otras.

Con su participación en esta nueva película de Nolan, el colombiano se perfila desde ya como uno de los posibles ganadores del Oscar.