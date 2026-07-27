CANAL RCN
Tendencias

John Leguizamo, el colombiano que participó en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

La película de Christopher Nolan ya es todo un éxito en las taquillas del mundo tras dos semanas desde su estreno.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 27 de 2026
10:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

‘La Odisea’ ya es todo un éxito en las taquillas del mundo entero, pues la historia, dirigida por Christopher Nolan ya es todo un fenómeno cultural al traer a la gran pantalla el milenario poema épico de Homero con un reparto exclusivo al contar con la participación de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, entre otros.

La película, que ya es considerada como todo un éxito, ha sido rodada completamente por medio de cámaras IMAX de 70 mm lo que ha generado amplias reacciones al exaltarse su máxima exhibición cinematográfica por su resolución y amplitud de encuadre.

Como este hay un sin fin de detalles por los que esta película ya se perfila como una de las favoritas del año para los cinéfilos. Sin embargo, otro de los elementos que han llamado especialmente la atención del público nacional ha sido la participación de John Leguizamo, el único actor colombiano en toda la cinta.

Greeicy se convierte en la única colombiana presente en el Tomorrowland 2026
RELACIONADO

Greeicy se convierte en la única colombiana presente en el Tomorrowland 2026

¿Cuál fue el personaje de John Leguizamo en ‘La Odisea’?

John Alberto Leguizamo Peláez, nacido en Bogotá, Colombia, fue parte del importante cast de la película al interpretar al personaje de Eumeo. Su personaje, sin duda alguna, fue uno de los más relevantes en la cinta, pues este fue el criado más leal del rey de Ítaca que cuidó su memoria durante su largo regreso a casa.

Así mismo, sus interacciones con Telémaco, Penélope y Odiseo son cruciales durante el desarrollo de la historia ya que su lealtad es clave para que el rey vuelva a reclamar su trono junto a su esposa e hijo.

Pero más allá de los retos actorales para lograr hacer este personaje, Leguizamo dio a conocer, para el programa internacional Today, que su caracterización fue otro de los grandes retos para encarnar a Eumeo. Según sus declaraciones, los trabajos de maquillaje requerían de aproximadamente cuatro horas en las cuales era sometido a la aplicación de prótesis faciales.

Así mismo, otro de los aspectos más llamativos de su caracterización corresponde a los lentes de contacto que tuvo que utilizar para simular la ceguera del personaje. Dichos lentes habrían limitado parte de su visión real por lo que tuvo que ser asistido por el equipo de producción durante todo el rodaje.

Así luce la tumba de Yeison Jiménez tras conmemorar el que habría sido su cumpleaños 35
RELACIONADO

Así luce la tumba de Yeison Jiménez tras conmemorar el que habría sido su cumpleaños 35

Otros proyectos en los que trabajó Leguizamo

El actor bogotano también ha tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos de gran impacto en Hollywood. Algunas de las películas más destacadas en las que ha participado son La Era del Hielo, Romeo y Julieta, Encanto, Daño colateral, Jhon Wick, Tierra de los Muertos, entre otras.

Con su participación en esta nueva película de Nolan, el colombiano se perfila desde ya como uno de los posibles ganadores del Oscar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Jessica Cediel reveló la razón por la que sigue sin pareja y encendió las redes

Conciertos

¡Medellín está lista para la Feria de las Flores! Boletas, fecha y artistas del Súper Concierto

Masterchef Celebrity Colombia

“Le pedí perdón”: Pautips aclaró su polémica con Emiro en MasterChef Celebrity

Otras Noticias

Japón

Aplicación diseñada para mejorar la tasa de natalidad en Japón logró 265 matrimonios y 760 relaciones serias

El Gobierno local tiene cerca de 20.000 solicitudes de personas que buscan sumarse a la plataforma.

Asesinatos en Colombia

La condena que pagará madre que asesinó a golpes a su bebé de 23 meses con condición cerebral

Un juez sentenció por homicidio agravado a una madre tras comprobarse el ciclo de violencia al que sometió a su bebé con enfermedad cerebral.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de julio de 2026

Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo respondió a rumores de presunto amaño de partido ante Once Caldas: comunicado

Valledupar

Valledupar marca un hito con primer implante de corazón artificial en el Caribe