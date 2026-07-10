Gigante latinoamericano del fitness abre su modelo de franquicias tras alcanzar 137 sedes

La industria global del bienestar atraviesa uno de sus momentos más dinámicos, consolidándose como un mercado de USD 135.710 millones que no solo mueve capitales, sino que transforma hábitos de vida.

En este escenario de alta competitividad, la firma Action Black, nacida en Latinoamérica como un ecosistema de fitness boutique, ha anunciado el lanzamiento de su modelo de franquicias y socios locales, un paso estratégico que busca acelerar su expansión hacia plazas tan exigentes como Europa y Asia.

RELACIONADO Nueva cadena colombiana acelera su expansión y planea abrir decenas de locales en el país

Tras consolidar una sólida operación propia de 137 sedes distribuidas en seis países, la compañía ha alcanzado una madurez operativa y financiera que le permite abrir las puertas a nuevos inversionistas. El plan de Action Black no solo busca blindar su liderazgo en mercados clave como México y Colombia, sino también desembarcar en nuevos destinos como Inglaterra, China, República Dominicana y Ecuador.

Una apuesta respaldada por la confianza del sector financiero

Detrás de este crecimiento exponencial no solo hay una visión de negocio, sino un respaldo financiero institucional de gran envergadura. Recientemente, la multinacional liderada por el empresario Wilder Zapata estructuró una financiación por US$18 millones en conjunto con entidades líderes como Bancolombia, BTG Pactual y Davivienda.

Estos recursos están diseñados para robustecer la infraestructura que soportará a los nuevos franquiciados a través de un modelo "llave en mano", que abarca desde la selección del punto comercial y el diseño del club, hasta la transferencia tecnológica y el soporte permanente.

Los indicadores de la compañía reflejan un negocio maduro y de alta retención: un retorno de inversión promedio de 17.6 meses por sede —con casos de éxito de apenas 8 meses—, márgenes EBITDA cercanos al 60% en clubes consolidados y una tasa de cancelación mensual de clientes de tan solo el 2.85%, una cifra que demuestra la fidelidad de los usuarios hacia la experiencia propuesta.

El impacto humano: bienestar, empleo y comunidad

Más allá de las métricas financieras y los porcentajes de crecimiento, el verdadero valor de esta expansión radica en su impacto socioeconómico. Actualmente, Action Black sostiene más de 2.000 empleos directos e indirectos en áreas transversales como el entrenamiento, las ventas, la tecnología, el marketing y la construcción.

Con la proyección de incorporar decenas de nuevas franquicias durante el próximo año, cada nueva apertura se traducirá de manera directa en nuevas oportunidades de empleo local y desarrollo profesional para la región.

Esta transición representa, en última instancia, una ventana para demostrar la capacidad de las marcas latinoamericanas de exportar innovación, procesos ágiles y excelencia operativa, compitiendo de igual a igual con los grandes referentes mundiales a través de un enfoque centrado en la experiencia de las personas y la creación de comunidades sólidas.