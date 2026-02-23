CANAL RCN
Nueva cadena colombiana acelera su expansión y planea abrir decenas de locales en el país

Nueva cadena de tiendas acelera su expansión en Colombia: planea decenas de aperturas, ventas millonarias y busca inversionistas del común. Conozca los detalles.

Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
04:06 p. m.
La nueva cadena de tiendas de conveniencia Refrezko empezó el 2026 pisando el acelerador. Con solo dos puntos en operación en Bogotá, la marca 100% colombiana ya trazó una ambiciosa hoja de ruta.

Y es que a corto plazo espera abrir cinco tiendas más este año y preparar el terreno para una expansión que podría llegar a decenas de locales en la región centro del país.

Su primera tienda, ubicada cerca del Parque de los Hippies (Carrera 10 #27-63), llamó la atención por ofrecer algo más que compras rápidas.

Refrezko apuesta por una experiencia distinta, con comida preparada al momento y productos que buscan ir más allá del formato tradicional, compitiendo directamente con gigantes como Oxxo.

Cinco nuevas tiendas en 2026 y la mira puesta en 70 locales

En entrevista con La República, Luis Fernando Novoa, socio fundador de Refrezko, confirmó que este año abrirán cinco tiendas en zonas nuevas para seguir afinando su modelo de negocio.

El foco inicial está en Bogotá y municipios cercanos como Chía y Cajicá, donde proyectan llegar a unas 70 tiendas en el futuro.

En 2025, con solo dos locales, la compañía superó su meta de ventas, que estaba fijada en $4.000 millones. Ahora el objetivo es claro: cerrar 2026 con al menos cinco tiendas adicionales y ventas anuales entre $10.000 y $12.000 millones.

Comida “de verdad” y expansión con inversión de personas del común

Uno de los diferenciales de Refrezko está en su oferta gastronómica. Gracias a alianzas con empresas colombianas, mejoraron productos básicos como empanadas, pasteles de pollo y palitos de queso, y sumaron opciones como sodas italianas, granizados con licor y helados.

Su producto estrella es el “snackloco”, que se arma al momento con carne y pollo reales.“Hemos logrado que sea comida de verdad, y eso le ahorra tiempo al consumidor”, explica Novoa.

Las primeras aperturas de 2026 se financiarán con recursos propios, pero desde 2027 la marca planea crecer con inversión privada de personas naturales. La idea es que cualquier ciudadano pueda invertir y tener su propia tienda, sin recurrir a grandes bancos o fondos.

Así, Refrezko busca consolidarse como una alternativa local fuerte en el mercado de conveniencia, con un modelo cercano, flexible y enfocado en el consumidor colombiano.

