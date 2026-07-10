¡Sorprendente cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 10 de julio de 2026! Así se cotizó

El dólar en Colombia, según lo reportado por el Banco de la República, abrió este 10 de julio de 2026 en 3.282,00 pesos.

Además, su Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.305,38 pesos, llegando a su nivel más bajo en aproximadamente seis años.

En medio de ese panorama, la divisa estadounidense continuó teniendo cambios y se mantuvo a la baja en la tarde de este viernes.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 10 de julio de 2026

El Banco de la República informó que el precio del dólar en el cierre de este 10 de julio de 2026 fue de 3.241,750 pesos.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un descenso de exactamente 40,25 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado alcanzó los 3.249,025 pesos.

¿Cuáles fueron las Tasas Representativas del Mercado del dólar a lo largo de la semana?

Desde el lunes 6 de julio, la TRM siempre permaneció por debajo de los 3.400 pesos.

Las variaciones que se identificaron día a día fueron las siguientes:

Lunes 6 de julio de 2026: 3.334,93 pesos.

Martes 7 de julio de 2026: 3.350,68 pesos.

Miércoles 8 de julio de 2026: 3.335,50 pesos.

Jueves 9 de julio de 2026: 3.339,65 pesos.

Viernes 10 de julio de 2026: 3.305,38 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

Las tarifas que en promedio se han identificado desde las primeras horas de este 10 de julio de 2026 son la siguientes: