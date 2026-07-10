CANAL RCN
Economía

¡Sorprendente cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 10 de julio de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 10 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 10 de 2026
02:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia, según lo reportado por el Banco de la República, abrió este 10 de julio de 2026 en 3.282,00 pesos.

Además, su Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.305,38 pesos, llegando a su nivel más bajo en aproximadamente seis años.

Dólar en Colombia HOY, viernes 10 de julio de 2026: abrió en mínimos no vistos en años
RELACIONADO

Dólar en Colombia HOY, viernes 10 de julio de 2026: abrió en mínimos no vistos en años

En medio de ese panorama, la divisa estadounidense continuó teniendo cambios y se mantuvo a la baja en la tarde de este viernes.

¿Qué tanto decreció? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 10 de julio de 2026

El Banco de la República informó que el precio del dólar en el cierre de este 10 de julio de 2026 fue de 3.241,750 pesos.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un descenso de exactamente 40,25 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado alcanzó los 3.249,025 pesos.

¿Cuáles fueron las Tasas Representativas del Mercado del dólar a lo largo de la semana?

Desde el lunes 6 de julio, la TRM siempre permaneció por debajo de los 3.400 pesos.

Las variaciones que se identificaron día a día fueron las siguientes:

  • Lunes 6 de julio de 2026: 3.334,93 pesos.
  • Martes 7 de julio de 2026: 3.350,68 pesos.
  • Miércoles 8 de julio de 2026: 3.335,50 pesos.
  • Jueves 9 de julio de 2026: 3.339,65 pesos.
  • Viernes 10 de julio de 2026: 3.305,38 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

Las tarifas que en promedio se han identificado desde las primeras horas de este 10 de julio de 2026 son la siguientes:

¡El dólar alcanzó un precio impresionante en el cierre de hoy 9 de julio de 2026! ¿Cuál fue?
RELACIONADO

¡El dólar alcanzó un precio impresionante en el cierre de hoy 9 de julio de 2026! ¿Cuál fue?

  • Bogotá: 3.480 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.580 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.470 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Traslado pensional vence el 16 de julio: qué hacer si la página de Colpensiones no funciona

Acueducto de Bogotá

¿Retraso en su factura del Acueducto?: así puede solicitar un acuerdo de pago

Dólar

Dólar en Colombia HOY, viernes 10 de julio de 2026: abrió en mínimos no vistos en años

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Lluvias en Boyacá, Santanderes y Arauca: emergencias dejan regiones incomunicadas y familias damnificadas

En Arauca, el colapso de varios puentes mantiene incomunicada la región con Boyacá y los Santanderes.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 España 1-0 Bélgica, Mundial 2026: Siga en directo el partido por los cuartos de final

Siga en directo el duelo de los cuartos de final en el Mundial de 2026.

Invima

Invima prohibió la venta de una bebida promocionada como energizante

Inteligencia Artificial

¿Están preparados los padres para que sus hijos usen inteligencia artificial?

Venezuela

La petición de Delcy Rodríguez al rey Carlos III por el oro venezolano retenido en Inglaterra