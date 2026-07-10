Devastador incendio dejó al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos en España

España enfrenta uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Un voraz fuego que comenzó el jueves en la provincia de Almería, en el sur del país, ha dejado hasta el momento 12 personas fallecidas, ocho heridas y más de 1.400 evacuadas, mientras cientos de socorristas continúan trabajando para controlar la emergencia.

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La tragedia ocurrió en una zona caracterizada por su terreno montañoso, barrancos y viviendas dispersas, donde además reside una numerosa comunidad de ciudadanos extranjeros, especialmente británicos.

¿Cómo empezó el incendio en España?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio comenzó en una cuneta tras la rotura de un cable eléctrico.

Los fuertes vientos hicieron que las llamas se propagaran rápidamente y, en apenas dos horas, el fuego avanzó cerca de 15 kilómetros, dejando sin posibilidades de escape a muchas personas.

Las autoridades describieron el lugar como una verdadera trampa. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguró que el incendio convirtió la zona en "una especie de ratonera" y calificó lo sucedido como una "tragedia mayúscula".

¿Cuál es el balance de víctimas?

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 12 personas y reportan ocho heridos, cuatro de ellos en estado grave.

Los equipos forenses ya realizaron las primeras autopsias a los cuerpos encontrados y tomaron muestras biológicas que fueron enviadas a Madrid para facilitar la identificación de las víctimas.

Las autoridades también investigan la nacionalidad de los fallecidos. Según el responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, cuatro de las víctimas fueron halladas dentro de un vehículo con el volante ubicado al lado derecho, lo que hace pensar que podrían ser ciudadanos británicos.

Los demás fallecidos, según las primeras hipótesis, habrían intentado escapar caminando por los caminos rurales de la zona antes de quedar rodeados por el fuego.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas?

Aunque inicialmente circularon versiones sobre 23 personas desaparecidas, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, pidió prudencia frente a esa cifra.

Explicó que esos reportes provienen principalmente de llamadas telefónicas y testimonios de familiares o conocidos, pero aclaró que, hasta ahora, solo existen tres denuncias oficiales por desaparición.

Mientras tanto, los organismos de emergencia continúan recorriendo el área para localizar a cualquier persona que aún no haya sido ubicada.

¿Por qué esta zona era especialmente vulnerable?

Los Gallardos y municipios cercanos, como Bédar, son conocidos por albergar a numerosos ciudadanos extranjeros que escogieron esta región para retirarse debido a su clima cálido y tranquilidad.

Según explicó el párroco Víctor Fernández, gran parte de esa población está conformada por adultos mayores que viven en viviendas aisladas, lo que dificultó tanto las labores de evacuación como la comunicación durante la emergencia.

¿Cómo intentaron evacuar a los habitantes?

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, aseguró que las autoridades y vecinos recorrieron el sector casa por casa para advertir sobre el avance del incendio.

Sin embargo, relató que algunas personas decidieron abandonar sus viviendas pese a que otros residentes les recomendaron permanecer dentro de ellas, ya que consideraban que era la opción más segura.

Según el alcalde, siete de esas personas fallecieron mientras intentaban escapar.

En paralelo, familiares utilizaron redes sociales para buscar información sobre sus seres queridos, luego de perder contacto con ellos durante la evacuación.

¿Cuántas personas han sido evacuadas y cómo avanza la emergencia?

Hasta ahora, 1.405 personas han tenido que abandonar sus viviendas como medida preventiva.

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Más de 500 efectivos, entre bomberos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias y otros organismos especializados, permanecen desplegados combatiendo un incendio que todavía no ha sido controlado.

Las autoridades esperan que las condiciones meteorológicas mejoren durante el sábado, con temperaturas más favorables, mayor humedad y una disminución de la intensidad del viento, lo que facilitaría las labores para contener las llamas.