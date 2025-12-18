Acueducto da conocer oportunidad para pagar el recibo del agua con este beneficio: tome nota

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) habilitó canales digitales y presenciales para que los ciudadanos normalicen sus deudas a través de acuerdos de pago flexibles. La medida busca frenar el aumento de suspensiones del servicio por morosidad.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una serie de beneficios y alternativas para los usuarios que presentan saldos vencidos en sus facturas. Esta iniciativa surge como una respuesta estratégica para aquellos hogares y establecimientos comerciales que, por diversas razones, han acumulado deudas y enfrentan el riesgo inminente de la suspensión del servicio.

La entidad ha subrayado que el objetivo principal no es solo la recaudación, sino brindar un alivio real a las finanzas personales de los bogotanos. Para ello, se han dispuesto mecanismos que permiten a los deudores diferir el monto total de su obligación en cuotas manejables, ajustadas a las condiciones socioeconómicas de cada caso, evitando así que el pago del servicio se convierta en una carga insostenible.

Así funciona este beneficio con Acueducto

Uno de los pilares de esta convocatoria es la simplificación de los trámites. La EAAB ha fortalecido sus canales virtuales para que los usuarios no tengan que desplazarse físicamente a las oficinas de atención, ahorrando tiempo y costos de transporte. A través del portal web oficial de la entidad, los ciudadanos pueden acceder a su cuenta personal con usuario y contraseña para gestionar directamente su acuerdo de pago.

Para quienes aún no están registrados, el proceso es sencillo: basta con ingresar los datos personales y el número de cuenta contrato (que aparece en la factura) para habilitar el perfil.

Una vez dentro de la plataforma, el sistema permite visualizar el estado de cuenta y solicitar formalmente la financiación de la deuda. Según la empresa, esta modalidad digital está disponible las 24 horas del día, lo que otorga una flexibilidad total al contribuyente.

Aunque la apuesta por la digitalización es fuerte, la Empresa de Acueducto mantiene abiertos sus canales tradicionales para quienes prefieren la atención personalizada o no tienen acceso a herramientas tecnológicas. Los puntos de atención presencial y los SuperCADE siguen operativos para brindar asesoría técnica y legal sobre los acuerdos.