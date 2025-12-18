Este será el incremento que tendrá la pensión en 2026 si el salario mínimo se firma por decreto

Tras el vencimiento del primer plazo legal el pasado 15 de diciembre sin un acuerdo entre empresarios y sindicatos, el país se encamina a que el incremento del salario mínimo para 2026 sea fijado por decreto presidencial. Esta decisión no solo afecta a los trabajadores activos, sino que define el futuro financiero de más de 2,1 millones de pensionados, cuyas mesadas dependen directamente de este ajuste.

Las cartas sobre la mesa muestran una brecha significativa. Mientras que las centrales obreras mantienen su propuesta de un incremento del 16 %, los gremios empresariales han sugerido un ajuste técnico del 7,21 %.

Sin embargo, las señales enviadas por el Gobierno Nacional, a través de ministros como Armando Benedetti (Interior) y Antonio Sanguino (Trabajo), sugieren un aumento de "dos dígitos", posiblemente superior al 12 % o 13 %, bajo la premisa de recuperar el poder adquisitivo.

De concretarse un decreto cercano al 12,5 %, el salario mínimo base pasaría de $1.423.500 en 2025 a aproximadamente $1.601.437 en 2026. Esta cifra es el eje central para calcular cuánto recibirán los jubilados a partir del 1 de enero.

Así quedaría la pensión en 2026 si el salario se firma por decreto

Es fundamental entender que el aumento no se aplica de forma uniforme para todos los pensionados. La ley colombiana establece dos mecanismos distintos:

Los pensionados por salario mínimo: Este grupo es el más beneficiado por el decreto. Por ley, ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo legal vigente (SMLV). Por lo tanto, si el Gobierno decreta un alza del 13 %, su mesada subirá exactamente ese mismo porcentaje.

Pensionados con más del salario mínimo: Para quienes reciben ingresos superiores, el incremento no se rige por el salario mínimo, sino por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación causada del año anterior. Con una inflación proyectada cercana al 5,5 %, estos jubilados verán un ajuste significativamente menor al de aquellos que ganan el mínimo.

Dependiendo del porcentaje final que el presidente Gustavo Petro firme en el decreto antes del 30 de diciembre, así variarían los pagos: