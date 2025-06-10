CANAL RCN
Acueducto está más cerca de conseguir los fondos para descontaminar el 70% del río Bogotá

La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, anunció que el proyecto ya cuenta con el “aval y garantía del Gobierno nacional para materializar su construcción".

Foto: Acueducto de Bogotá

octubre 06 de 2025
03:43 p. m.
La capital colombiana está un paso más cerca de iniciar el proyecto para descontaminar el 70% de aguas residuales del río Bogotá.

En las últimas horas, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, anunció que se obtuvo “el concepto favorable sobre la viabilidad de la contragarantía propuesta por la Empresa para la obtención de la garantía de la Nación con el fin de adquirir un préstamo soberano con el Banco Mundial”.

Es, según comentó, “un paso que nos pone más cerca, precisamente, del inicio de este gran proyecto medioambiental para todo el país, que es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas”.

¿Qué quiere decir que el proyecto cuente con el aval y garantía del Gobierno Nacional?

Tras un trabajo un trabajo articulado y técnico con el Ministerio de Hacienda y la obtención del aval y garantía del Gobierno Nacional, el Acueducto puede confirmar la aprobación de la financiación, a través de banca multilateral, para tratar el 70% de las aguas residuales del río Bogotá.

En otras palabras, es “la garantía soberana para una operación de crédito externo con el Banco Mundial o con la banca multilateral por 100 millones de dólares”, para un proyecto que cuesta cerca de seis billones de pesos.

Así lo celebró el alcalde Carlos Fernando Galán: “Este es un paso clave para descontaminar el Río Bogotá. Logramos concepto favorable del Ministerio de Hacienda para la contragarantía que respalda el crédito del Banco Mundial por 100 millones de dólares para la PTAR Canoas”.

¿Cómo va la puesta en marcha del proyecto?

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas tardará unos siete años y, de momento, para el proyecto en el que están interesadas cuatro firmas:

“Ya tenemos los diseños, ya tenemos el predio, la aprobación de la licencia ambiental, la preaprobación de un crédito de hasta 600 millones de dólares con la banca multilateral”, confirmó Avendaño.

