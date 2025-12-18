Trump le bajará el nivel de peligrosidad a la marihuana en EE. UU.: ¿qué significa esto?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 18 de diciembre un decreto que recomienda flexibilizar las regulaciones federales sobre la marihuana.

La decisión apunta a modificar la forma en que el gobierno federal clasifica la marihuana, lo que podría reducir su nivel de peligrosidad dentro del marco legal estadounidense.

El decreto firmado por Trump busca que la marihuana sea reclasificada dentro de la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos, un cambio que permitiría ubicarla junto a sustancias catalogadas como menos peligrosas, entre ellas analgésicos comunes, la ketamina y la testosterona.

Este ajuste implicaría una reducción significativa frente a la categoría en la que ha estado durante décadas.

Según la información conocida, esta determinación podría convertirse en uno de los cambios federales más importantes en la política sobre la marihuana en los últimos años.

¿Qué implicaría bajar los niveles de riesgo de la marihuana en Estados Unidos?

Sus efectos potenciales abarcan varios frentes: desde la modificación de sanciones penales, hasta un impacto directo en la industria del cannabis, con la posibilidad de liberar miles de millones de dólares destinados a la investigación y abrir el acceso a bancos e inversores, sectores que durante mucho tiempo han estado limitados por las restricciones federales.

A pesar de este giro, la marihuana no dejará de ser ilegal a nivel federal. Su estatus continuará sujeto a un entramado de leyes locales, lo que mantendrá diferencias entre estados y un escenario legal fragmentado en todo el territorio estadounidense.

¿Por qué Trump tomó esta decisión frente al consumo y uso de la marihuana?

El propio Trump defendió públicamente la decisión durante declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, señalando que la medida responde a solicitudes persistentes de personas que padecen problemas de salud desde hace años:

Tenemos gente rogándome que haga esto, gente que sufre un gran dolor desde hace décadas.

Ahora, el proceso entra en una fase clave. La Administración para el Control de Drogas (DEA) deberá revisar formalmente la recomendación para incluir la marihuana como una droga de la Lista III y será la entidad encargada de decidir si la reclasificación se concreta.

Hasta el momento, el texto completo del decreto firmado por Trump no ha sido divulgado, lo que mantiene en reserva los alcances finales de la orden presidencial.