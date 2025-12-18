CANAL RCN
Colombia

Registran hostigamiento armado con tatucos y drones contra base militar en Aguachica

Hombres armados lanzaron artefactos explosivos y dispararon contra soldados del batallón Ricaurte en El Juncal.

Atentado Aguachica, Cesar
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
08:42 p. m.
Una situación de gravedad se está registrando a esta hora en el sur del departamento del Cesar. La base militar El Juncal, ubicada en el corregimiento del mismo nombre, en jurisdicción de Aguachica, está siendo atacada por hombres armados que arremetieron de forma directa contra la guarnición del batallón Ricaurte.

De acuerdo con la información conocida, los soldados que se encontraban en turno de guardia fueron sorprendidos por un hostigamiento armado que incluyó el lanzamiento de explosivos y ráfagas de disparos.

Ataque con explosivos y drones contra base militar El Juncal en Aguachica

Según los reportes iniciales de las autoridades, el ataque se ejecutó mediante artefactos explosivos y disparos sostenidos contra la base.

En medio del asalto, los uniformados del batallón Ricaurte repelen el ataque, mientras se mantienen las maniobras defensivas en la zona.

La información preliminar indica que durante el hostigamiento se habrían utilizado tatucos y drones.

¿Cuántas víctimas dejó el atentado con drones y explosivos en Aguachica?

Hasta el momento, el balance preliminar indica que hay 4 muertos y 7 heridos. Sin embargo, según indican, la cifra podría aumentar.

En cuanto a los responsables, el ataque se le atribuye al ELN, aunque las autoridades continúan recopilando información para confirmar la autoría y establecer las circunstancias exactas del hostigamiento armado.

