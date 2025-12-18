CANAL RCN
Economía

Reportaron avances en los dos tramos de Regiotram: así va la conexión férrea entre Bogotá y Cundinamarca

La Empresa Férrea Regional presentó un balance de los proyectos que avanzan en la movilidad regional.

Regiotram proyecto ferreo
FOTO: Gobernación de Cundinamarca

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
07:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Empresa Férrea Regional (EFR) presentó un balance de los principales proyectos que actualmente transforman la movilidad entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca. La entidad destacó avances en obras, generación de empleo y el desarrollo de nuevas alternativas de transporte que buscan mejorar los tiempos de desplazamiento y la calidad de vida de miles de personas en la región.

Lanzan herramienta para comprar vivienda en Colombia: estas son las personas que pueden acceder
RELACIONADO

Lanzan herramienta para comprar vivienda en Colombia: estas son las personas que pueden acceder

Regiotram de Occidente: avances, empleo y fechas clave

Uno de los proyectos más relevantes es el Regiotram de Occidente, que ya alcanza un avance del 32 % en sus obras. Según la explicación de la EFR, los diseños del proyecto están prácticamente finalizados y continúan los trabajos en patios, talleres y en la adecuación de la antigua vía férrea, infraestructura clave para la operación del sistema.

La operación del sistema se realizará por fases. El primer tramo, entre Facatativá y Fontibón, está previsto para entrar en funcionamiento en octubre de 2027, mientras que la línea completa, hasta el centro de Bogotá, se proyecta para 2029. Con su entrada en operación, los viajes entre la Sabana de Occidente y Bogotá pasarán de durar hasta tres horas a cerca de una hora.

Actualmente, el proyecto genera más de 850 empleos, una cifra que, de acuerdo con la EFR, seguirá creciendo a medida que avancen las obras, consolidando al Regiotram de Occidente como un motor de desarrollo regional.

¿Qué avances tiene Regiotram del Norte?

Sobre el Regiotram del Norte, un tramo que conectará al municipio de Zipaquirá con la capital del país, la Empresa Férrea Regional informó que, tras la firma del convenio de cofinanciación, inicia la fase de estructuración del proyecto.

Las obras están proyectadas para comenzar en 2029 y la operación comercial se espera en 2034, con una proyección de más de 187 mil pasajeros diarios.

Regiotram del Norte: por qué Bogotá no firmó el convenio y qué papel tendrá en el megaproyecto
RELACIONADO

Regiotram del Norte: por qué Bogotá no firmó el convenio y qué papel tendrá en el megaproyecto

Adicionalmente, la entidad avanza en la planeación de la Fase IV de TransMilenio a Soacha y en los estudios del Cable Aéreo entre La Calera y Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Este será el incremento que tendrá la pensión en 2026 si el salario mínimo se firma por decreto

Finanzas personales

Lanzan herramienta para comprar vivienda en Colombia: estas son las personas que pueden acceder

Sena

¿Cuándo abren las inscripciones del Sena para estudiar gratis en 2026?

Otras Noticias

Artistas

Reconocida actriz colombiana habló del derrame cerebral que sufrió: "hoy quiero pedirles"

La reconocida actriz recordó uno de los momentos más difíciles de su vida y reveló su estado de salud actual.

Transmilenio

Transmilenio anticipa cuándo estará lista la avenida 68: ciertos tramos operarían antes

La subgerente técnica habló con Noticias RCN, en el marco del cumpleaños 25 del servicio.

Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio tiene nuevo equipo: será DT de un modesto club en Brasil

Accidente aéreo

VIDEO | Avión privado se estrelló intentando aterrizar en Carolina del Norte, EE. UU.

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas