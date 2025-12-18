Reportaron avances en los dos tramos de Regiotram: así va la conexión férrea entre Bogotá y Cundinamarca

La Empresa Férrea Regional (EFR) presentó un balance de los principales proyectos que actualmente transforman la movilidad entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca. La entidad destacó avances en obras, generación de empleo y el desarrollo de nuevas alternativas de transporte que buscan mejorar los tiempos de desplazamiento y la calidad de vida de miles de personas en la región.

Regiotram de Occidente: avances, empleo y fechas clave

Uno de los proyectos más relevantes es el Regiotram de Occidente, que ya alcanza un avance del 32 % en sus obras. Según la explicación de la EFR, los diseños del proyecto están prácticamente finalizados y continúan los trabajos en patios, talleres y en la adecuación de la antigua vía férrea, infraestructura clave para la operación del sistema.

La operación del sistema se realizará por fases. El primer tramo, entre Facatativá y Fontibón, está previsto para entrar en funcionamiento en octubre de 2027, mientras que la línea completa, hasta el centro de Bogotá, se proyecta para 2029. Con su entrada en operación, los viajes entre la Sabana de Occidente y Bogotá pasarán de durar hasta tres horas a cerca de una hora.

Actualmente, el proyecto genera más de 850 empleos, una cifra que, de acuerdo con la EFR, seguirá creciendo a medida que avancen las obras, consolidando al Regiotram de Occidente como un motor de desarrollo regional.

¿Qué avances tiene Regiotram del Norte?

Sobre el Regiotram del Norte, un tramo que conectará al municipio de Zipaquirá con la capital del país, la Empresa Férrea Regional informó que, tras la firma del convenio de cofinanciación, inicia la fase de estructuración del proyecto.

Las obras están proyectadas para comenzar en 2029 y la operación comercial se espera en 2034, con una proyección de más de 187 mil pasajeros diarios.

Adicionalmente, la entidad avanza en la planeación de la Fase IV de TransMilenio a Soacha y en los estudios del Cable Aéreo entre La Calera y Bogotá.