Reconocida aerolínea dio a conocer tiquetes para viajar a Europa desde 2.700.000

La reconocida aerolínea española Iberia ha puesto en marcha una serie de promociones atractivas para el mercado colombiano, ofreciendo vuelos de ida y vuelta a diversas capitales y ciudades europeas con tarifas que inician en un rango considerablemente competitivo.

Esta iniciativa busca dinamizar la conectividad entre Colombia y el Viejo Continente, presentando opciones de viaje más accesibles tanto para viajeros de negocios como para turistas que buscan explorar destinos emblemáticos en Europa.

La oferta destaca por la variedad de destinos y la flexibilidad, con precios que han captado la atención de los consumidores colombianos. Específicamente, los viajeros que partan desde Bogotá pueden encontrar pasajes con tarifas promocionales hacia ciudades clave de España y otros países europeos.

Aerolínea ofrece viajes a Europa desde los 2,7 millones

Por ejemplo, los vuelos a Madrid, la capital española y principal centro de conexión de la aerolínea, están disponibles desde aproximadamente 2,64 millones de pesos colombianos (COP). Esta cifra se presenta como una puerta de entrada a Europa, permitiendo a los pasajeros conectar fácilmente con una extensa red de vuelos hacia el resto del continente.

La promoción no se limita a Madrid. Otros destinos españoles también forman parte de la campaña, con tarifas a Barcelona desde 2,68 millones de COP y a Valencia desde 2,74 millones de COP. Para aquellos que deseen explorar otras regiones de la península ibérica, hay opciones a ciudades como Alicante y Bilbao, con precios que rondan los 2,76 y 2,75 millones de COP respectivamente.

Esta diversidad de rutas permite a los viajeros planificar itinerarios más personalizados y directos a sus destinos finales.

Además de España, la aerolínea ha incluido en sus promociones a otras importantes urbes europeas. Es posible volar a Roma, Italia, por precios a partir de 2,93 millones de COP, o a París, Francia, desde 3,05 millones de COP. Destinos como Venecia y Bruselas también figuran en la lista de ofertas, con tarifas que se sitúan en torno a los 2,89 y 3,23 millones de COP, respectivamente. Para los interesados en el Reino Unido, se pueden encontrar vuelos a Londres desde 3,30 millones de COP.

Cabe destacar que las ofertas no se restringen únicamente a los viajeros que parten de Bogotá. La aerolínea ha extendido sus beneficios a otras ciudades colombianas, como Cali. Desde esta ciudad, los vuelos hacia destinos como Madrid y Barcelona tienen tarifas promocionales, lo que demuestra el compromiso de Iberia con la expansión de sus servicios a lo largo del territorio colombiano.

Si bien los precios desde Cali pueden variar en comparación con los de Bogotá, las ofertas siguen siendo competitivas y atractivas para la demanda regional.