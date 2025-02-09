¿Qué pasa si un piloto se enferma en pleno vuelo? Así actúan las aerolíneas

La cabina de un avión está preparada para casi cualquier eventualidad, incluso cuando un piloto sufre una emergencia médica en pleno vuelo. Aunque se trata de situaciones poco frecuentes, la industria aérea cuenta con protocolos claros para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

El copiloto asume el control y se activa el protocolo

En los vuelos comerciales siempre viajan al menos dos pilotos: el capitán y el primer oficial. Si uno de ellos se incapacita, el otro asume de inmediato el control de la aeronave.

Dependiendo de la gravedad del caso, puede declarar una situación de “mayday” (emergencia crítica) o “pan-pan” (urgencia que no pone en riesgo inmediato la vida).

En medio de una entrevista con Excélsior, el capitán de aviación Eduardo Vargas explicó que los roles en cabina se dividen entre piloto volando (PF) y piloto monitoreando (PM), alternando funciones de control y supervisión. Vargas precisó que “la incapacitación de un piloto es poco frecuente pero está prevista, y todos reciben entrenamiento en simuladores para afrontarla”.

Atención médica a bordo y comunicación con tierra

La tripulación de cabina también está entrenada en primeros auxilios y dispone de botiquines médicos y desfibriladores (DEA) para atender emergencias cardíacas u otros incidentes.

En paralelo con ello, el piloto al mando informa a control aéreo y solicita instrucciones, priorizando un aterrizaje en el aeropuerto más cercano donde se pueda brindar asistencia médica.

En casos extremos, si ambos pilotos quedaran incapacitados (algo extremadamente raro), la tripulación puede pedir apoyo a bordo. Han existido registros en los que pasajeros con licencia de piloto privado fueron guiados desde tierra para aterrizar la aeronave.

Algunos motivos de una incapacitación pueden ir desde un dolor abdominal severo hasta un infarto.