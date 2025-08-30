Reconocida aerolínea a nivel mundial se declara en quiebra por segunda vez: esto se sabe

Spirit Airlines, la conocida aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, ha presentado su segunda solicitud de quiebra en un período de menos de un año, a pesar de haber salido de una reorganización anterior del Capítulo 11 en marzo de 2025.

La noticia fue anunciada el viernes 29 de agosto de 2025, y la compañía aseguró que sus operaciones, venta de boletos y reservas continuarán con normalidad durante el proceso de reestructuración.

Esta nueva declaración de bancarrota se produce en un contexto de continuas presiones financieras y de mercado que la aerolínea ha enfrentado desde la pandemia de COVID-19.

Esto se sabe de la segunda quiebra de Spirit Airlines

La aerolínea, famosa por sus aviones de color amarillo brillante y su servicio sin lujos, ha luchado por recuperarse del impacto de la pandemia. Desde principios de 2020, la compañía ha acumulado pérdidas de más de $2.5 mil millones.

A pesar de su primera reestructuración, que se centró en la reducción de su deuda y la obtención de capital, Spirit ha reconocido que las presiones del mercado persisten. En su último informe trimestral, la empresa matriz de la aerolínea, Spirit Aviation Holdings, expresó "dudas sustanciales" sobre su capacidad para continuar operando durante el próximo año.

Estas dificultades se atribuyen a condiciones de mercado adversas, incluida una débil demanda de viajes de ocio nacionales, así como a incertidumbres en sus operaciones comerciales que se espera que continúen al menos hasta finales de 2025.

A raíz de su primera declaración de quiebra en noviembre de 2024, la compañía salió del Capítulo 11 en marzo, habiendo logrado reducir su deuda en aproximadamente $800 millones. Sin embargo, en el corto período posterior, la aerolínea experimentó una pérdida neta de alrededor de $246 millones entre marzo y junio.

El director ejecutivo de la compañía, Dave Davis, quien asumió el cargo en abril de 2025, ha manifestado que el proceso de reestructuración actual es más "integral" y tiene como objetivo rediseñar la red de rutas, optimizar la flota y realinear la estrategia de la compañía con las demandas del mercado.

¿Qué pasará con sus clientes?

Como parte de su estrategia de reducción de costos, Spirit ha anunciado planes para suspender a unos 270 pilotos y degradar a 140 capitanes a primeros oficiales en los próximos meses.

Estos cambios, que entrarán en vigor el 1 de octubre y el 1 de noviembre, están vinculados al volumen de vuelos proyectado para 2026. La aerolínea también ha mencionado la posibilidad de vender algunas de sus aeronaves y bienes inmuebles para generar liquidez.

A pesar de que Spirit ha asegurado que las operaciones de vuelo continuarán sin interrupciones, la situación genera incertidumbre. La Asociación de Azafatas, que representa a los tripulantes de vuelo, ha advertido a sus miembros que se "preparen para todos los escenarios posibles".