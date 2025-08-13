Colombia estrenará aeropuerto que estará ubicado entre Cundinamarca y Tolima: esta es su fecha de reapertura

La Aeronáutica Civil de Colombia ha confirmado la fecha de entrega de las obras del nuevo aeropuerto que se construye en el municipio de Flandes, y que beneficiará directamente a los departamentos de Tolima y Cundinamarca, así como al centro del país.

Se espera que la finalización del proyecto, que busca modernizar y ampliar el aeropuerto Santiago Vila, se concrete a finales del año 2025.

Este terminal aéreo, un proyecto largamente anhelado, ha recibido una inversión significativa y promete ser un motor de desarrollo económico y turístico para la región.

El proyecto, que ha pasado por varias fases de desarrollo y ha enfrentado desafíos a lo largo del tiempo, ahora avanza a paso firme. Las obras de adecuación han sido respaldadas con una inversión de 54 mil millones de pesos, gestionados por la administración local y el Ministerio de Transporte.

La Aeronáutica Civi informó que los trabajos progresan de manera satisfactoria y una parte de la infraestructura, que incluye 1.200 metros de pista, ya ha sido entregada para su operación.

Estas son las mejoras que tendrá el aeropuerto

El renovado aeropuerto Santiago Vila no solo se enfoca en la mejora de la infraestructura, sino también en la optimización de sus servicios. Los trabajos de ingeniería contemplan la ampliación de la pista, la mejora de la iluminación de la terminal y la construcción de una ciclorruta accesible.

En lo que respecta al sistema de drenaje, ya se ha conformado (excavado) el 67 % de los canales proyectados, y de ellos, el 60 % ha sido revestido con concreto, lo que garantizará una mayor durabilidad y eficiencia en el manejo de aguas pluviales.

También se tienen contempladas cuatro estructuras tipo cajón conocidas como Box Culvert, que en total suman 201 metros de longitud.

A pesar de los avances, la comunidad y los medios de comunicación se mantienen expectantes, atentos a los próximos anuncios de la Aeronáutica Civil sobre el cronograma final, las certificaciones necesarias y la definición de nuevas rutas por parte de los operadores aéreos.

Se espera que el proyecto, que ha sido un tema de conversación por años, cumpla con la meta de entrega total para el 31 de diciembre de 2025.