Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna volvió a emocionar a los apostadores en el inicio de este nuevo fin de semana.

Después de elegir sus números y signos zodiacales a primera hora, los participantes se conectaron con el sorteo de las 10:42 de la noche y conocieron su suerte.

¿Quiénes lograron ganar en el último Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 12 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna del 12 de diciembre de 2025 tuvo como número ganador al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que fue elegido por el azar en esta ocasión fue XXXX.

Para participar en este popular juego de azar se necesita ser mayor de edad, elegir un número de cuatro cifras y aclarar si se jugará con uno o los doce signos zodiacales.

Además, en caso de ganar, no solo es fundamental presentar la cédula de ciudadanía para comprobar la mayoría de edad, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

Ese último requisito es muy importante debido a que no existe otra forma de comprobar la combinación escogida y el Super Astro Luna plantea que no tiene cómo reimprimir el tiquete.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna seguirá emocionando a los apostadores durante el fin de semana que está en curso.

Su próximo sorteo será el domingo 14 de diciembre de 2025, pero a las 8:30 de la noche.

Por lo tanto, apenas el delegado de Coljuegos avale el resultado, usted podrá descubrirlo aquí en el portal web de Noticias RCN.

Los premios que entrega el Super Astro Luna son de 42.000 veces, 1.000 veces o 100 veces lo apostado, dependiendo de acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.