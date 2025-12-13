CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

¡Hay nuevos premiados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 13 de diciembre! Descubra el resultado aquí.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
09:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna volvió a emocionar a los apostadores en el inicio de este nuevo fin de semana.

Después de elegir sus números y signos zodiacales a primera hora, los participantes se conectaron con el sorteo de las 10:42 de la noche y conocieron su suerte.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre

¿Quiénes lograron ganar en el último Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 12 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna del 12 de diciembre de 2025 tuvo como número ganador al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que fue elegido por el azar en esta ocasión fue XXXX.

Para participar en este popular juego de azar se necesita ser mayor de edad, elegir un número de cuatro cifras y aclarar si se jugará con uno o los doce signos zodiacales.

Además, en caso de ganar, no solo es fundamental presentar la cédula de ciudadanía para comprobar la mayoría de edad, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

Ese último requisito es muy importante debido a que no existe otra forma de comprobar la combinación escogida y el Super Astro Luna plantea que no tiene cómo reimprimir el tiquete.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna seguirá emocionando a los apostadores durante el fin de semana que está en curso.

Su próximo sorteo será el domingo 14 de diciembre de 2025, pero a las 8:30 de la noche.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de diciembre
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de diciembre

Por lo tanto, apenas el delegado de Coljuegos avale el resultado, usted podrá descubrirlo aquí en el portal web de Noticias RCN.

Los premios que entrega el Super Astro Luna son de 42.000 veces, 1.000 veces o 100 veces lo apostado, dependiendo de acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ANI

El corredor férreo La Dorada–Chiriguaná superó el millón de toneladas transportadas en 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

Comercio electrónico

Estas son las tendencias de moda para viajes en fin de año: SHEIN Colombia lanza guía definitiva

Otras Noticias

Bogotá

Peligro por nueva modalidad de robos cibernéticos: ladrones logran hacer de las suyas con millonarias transferencias

Por medio de correos o mensajes que aparentan ser legales, las víctimas caen.

Venezuela

Arrestan a director de un medio de comunicación en Venezuela: ¿De quién se trata?

Funcionarios de Sebin llegaron a su hogar y se lo llevaron bajo el argumento de una supuesta entrevista.

Copa BetPlay

Aguerre el héroe del DIM: Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay

Artistas

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio