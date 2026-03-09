Ahorro de energía en empresas: modelo colombiano reduce costos un 50%

A través de un innovador modelo tecnológico, más de mil compañías nacionales han logrado reducir drásticamente su gasto eléctrico, generando millonarios ahorros y mitigando su impacto ambiental sin necesidad de comprometer su capital inicial.

¿Por qué suben las tarifas de energía para las empresas en Colombia?

En los últimos cinco años, el costo del servicio eléctrico en el país ha experimentado un incremento constante. Según datos recientes de Corficolombiana, las tarifas de energía en Colombia han aumentado en promedio un 15,3 %, superando incluso los niveles de naciones vecinas como Brasil, México o Ecuador.

Este panorama resulta especialmente desafiante para el sector industrial y corporativo. Las empresas no solo deben lidiar con su alta demanda operativa natural, sino que, en periodos de volatilidad climática y del sistema eléctrico, pueden sufrir incrementos imprevistos de hasta un 40 % en las tarifas de bolsa. Este factor golpea directamente la rentabilidad y el flujo de caja de las organizaciones.

A este reto se suma el déficit proyectado de capacidad firme para el año 2027, que según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), podría ubicarse entre 1.500 y 2.000 MW. En términos prácticos, esto significa que habrá mayor demanda, menor oferta asegurada y, en consecuencia, una mayor volatilidad en los precios de la luz.

El modelo de eficiencia energética que reduce costos hasta en un 50%

Para hacer frente a esta crisis y transformar el ecosistema energético corporativo, los empresarios colombianos Camilo Montoya y Santiago Uribe fundaron Azimut Energía. Con más de 15 años liderando la conversación sobre sostenibilidad, han logrado implementar estrategias tecnológicas que reducen el consumo eléctrico de las compañías entre un 20 % y un 50 %.

Hemos desarrollado un modelo propio de Energía 4.0. La diferencia radica en que no se limita a cambiar luminarias o instalar paneles solares; integra digitalización profunda, hardware propio, analítica de datos en tiempo real y una estrategia a la medida

Explica Camilo Montoya, gerente general de la compañía.

Su sistema central, conocido como el ecosistema CIRA (Control Inteligente y Remoto de Activos), permite un monitoreo y ajuste constante que garantiza que la energía se utilice solo cuándo y cómo es estrictamente necesario.

Camilo Montoya y Santiago Uribe, fundadores de Azimut Energía. Foto cortesía: Azimut Energía,

Impacto ambiental y ahorro millonario: los resultados de Azimut Energía

Los resultados de esta visión tecnológica hablan por sí solos. Durante el último año, este modelo ha permitido que más de 1.000 compañías colombianas acumulen ahorros superiores a los $164.000 millones de pesos.

Sin embargo, el hito no es únicamente financiero. En un contexto global de crisis climática, estas empresas han logrado mitigar hasta 150.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), lo que tiene un impacto ambiental equivalente a la siembra de más de dos millones de árboles.

Como señala Santiago Uribe, cofundador de la empresa, hoy existe un cambio de mentalidad radical:

Las empresas ya no buscan eficiencia solo para ‘ser verdes’, sino para desacoplar sus costos de producción de la volatilidad del mercado eléctrico.

¿Cómo financiar proyectos de energía sin afectar el capital inicial?

Uno de los grandes obstáculos para que las empresas adopten tecnologías limpias suele ser el alto costo de la inversión inicial. Para romper esta barrera, Azimut Energía trajo al país el modelo Energy as a Service (EaaS), un esquema disruptivo donde el propio ahorro generado se encarga de pagar la inversión.

Mediante contratos como el Pago con Ahorros (PCA) o los acuerdos de compra de energía (PPA), las industrias pueden modernizar toda su infraestructura técnica sin tocar su caja. Todo el riesgo técnico y financiero es asumido por la empresa estructuradora del proyecto, facilitando una transición energética segura y rentable.

El futuro del sector energético: inteligencia artificial y expansión

Con la mirada puesta en 2030, el talento colombiano detrás de esta iniciativa ya prepara su expansión internacional hacia mercados como Ecuador, Panamá, Nicaragua y Guyana. Su estrategia de crecimiento se basará en tres pilares que revolucionarán el sector:

Baterías a escala industrial: Para realizar peak shaving (reducción de picos de demanda) y brindar respaldo absoluto ante cortes de red.

Para realizar peak shaving (reducción de picos de demanda) y brindar respaldo absoluto ante cortes de red. Inteligencia Artificial Predictiva: Algoritmos capaces de anticipar el comportamiento del mercado eléctrico y optimizar los recursos antes de que el gasto se materialice.

Algoritmos capaces de anticipar el comportamiento del mercado eléctrico y optimizar los recursos antes de que el gasto se materialice. Músculo financiero: A través de alianzas estratégicas, la firma cuenta con más de $150.000 millones disponibles para inyectar en nuevos proyectos de eficiencia energética durante los próximos dos años.

Este modelo confirma que la tecnología colombiana y la innovación financiera son herramientas indispensables para blindar al sector productivo frente a los altibajos del mercado eléctrico, impulsando simultáneamente la competitividad y la sostenibilidad.